Στην κορυφή με σκασμένο λάστιχο ο Χάμιλτον

Ακόμη μία νίκη για τον Λιούις Χάμιλτον, φτάνοντας τις τρεις σε τέσσερις αγώνες. Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής κυριάρχησε από την εκκίνηση ως τον τερματισμό στο Γκραν Πρι της Μεγάλης Βρετανίας, παρόλο που στους τελευταίους δύο γύρους αναγκάστηκε να αγωνιστεί με σκασμένο λάστιχο!

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής ξεκίνησε από την pole position, ελέγχοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, να τερματίζει στη 2η θέση. Άτυχος ήταν ο Βάλτερι Μπότας, ο οποίος κρατούσε τη 2η θέση μέχρι που κλάταρε το λάστιχο του, με αποτέλεσμα να τελειώσει 11ος.

Στην 3η θέση ο Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari, ενώ την 5αδα συμπλήρωσαν Ρικιάρντο και Νόρις.

🏁 CLASSIFICATION 🏁

After an absolutely crazy final two laps, confirmation of Lewis Hamilton’s seventh win at Silverstone

And the first one by crossing the line with a puncture!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ueDrd5BwOo

