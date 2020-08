«Πρέπει να αναρωτηθούμε αν η Τουρκία θέλει να παραμείνει μέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ηγεμονικές φιλοδοξίες για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, παραδέχεται στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο «Βήμα της Κυριακής» ο Τζον Μπόλτον.

Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου και συγγραφέας του ήδη παγκοσμίου best seller βιβλίου «The Room Where It Happened», προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ και η Δύση θα πρέπει να αρχίσουν να αναρωτιούνται αν η Τουρκία επιθυμεί ή όχι να παραμείνει μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν εκφράζει μάλιστα την παραμικρή σιγουριά ότι, αν υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο ή μια πολεμική σύρραξη Ελλάδας – Τουρκίας, ο Ντόναλντ Τραμπ θα σηκώσει το τηλέφωνο για να αποτρέψει τον τούρκο πρόεδρο.

Ο κ. Μπόλτον εξηγεί στο «Βήμα» ότι η «ειδική σχέση» με τον Τραμπ έσωσε τον Ερντογάν από πολλές δυσκολίες, ενώ η μη επιβολή κυρώσεων έστειλε το μήνυμα ότι ο τούρκος πρόεδρος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να τη γλιτώνει. «Ηταν μια καταστροφική απόφαση» τονίζει. Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος ήταν σχεδόν έτοιμος να προσφέρει ως προσωπικό δώρο στον κ. Ερντογάν την άρση των κατηγοριών εναντίον της τράπεζας Halkbank, που τον εμπλέκει προσωπικά, αγνοώντας την αμερικανική νομοθεσία.

Ο Τζον Μπόλτον θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανίκανος για πρόεδρος, δεν λειτουργεί με βάση καμία στρατηγική, αλλά κανείς δεν θα έπρεπε να αποκλείσει πρόωρα την επανεκλογή του.

