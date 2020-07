Στα ύψη η αγωνία για τη νέα φανέλα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός, μετά την απόκτηση του Κώστα Σλούκα, έχει δυναμώσει αρκετά και οι προσδοκίες των οπαδών της ομάδας μεγαλώσουν.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, εκτός από τις εντυπωσιακές μεταγραφικές κινήσεις που έκανε φέτος, είναι πολύ… δυνατή και στα social media. Θα θυμάστε οι περισσότεροι τις διαδοχικές και ευρηματικές αναρτήσεις στο twitter, πριν την ανακοίνωση απόκτησης του Σλούκα.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει τώρα με τη νέα φανέλα του Ολυμπιακού, η οποία θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα (3/8). Με κάθε επισημότητα. Μέχρι τότε όμως, η ΚΑΕ φροντίζει να κρατάει σε εγρήγορση τους οπαδούς του συλλόγου.

Η νέα εμφάνιση της GSA αποκαλύπτεται σιγά-σιγά, μέσω ενός παζλ. Με τους «ερυθρόλευκους» να γυρνούν ένα ένα τα κουτάκια και να βγάζουν στο φως, αργά και σταδιακά, τη φανέλα με την οποία θα αγωνίζονται οι παίκτες της ομάδας τη σεζόν 2020-21.

