ΝΒΑ-Microsoft: Η συνεργασία που θα κρατήσει «ζωντανή» τη… φούσκα του Ορλάντο

Ένα deal μυθικών διαστάσεων είναι έτοιμο να γίνει πράξη στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Η Microsoft και το ΝΒΑ δίνουν έναν νέο τόνο στην επανέναρξη της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης του πλανήτη με τις ψηφιακών κερκίδων που θα αντικαταστήσουν τους οπαδούς λόγω του κορωνοϊού.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος Microsoft Teams με σκοπό να μην χαθεί η αίσθηση της κανονικότητας σε σχέση με πριν. Να νιώθουν οι παίκτες ότι οι οπαδοί είναι στο πλευρό τους και τους υποστηρίζουν.

The NBA is using Microsoft Teams to bring basketball fans courtside https://t.co/B3QCbNLIuf pic.twitter.com/rT95wza8mp

— The Verge (@verge) July 24, 2020