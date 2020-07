Η τουρκική πρεσβεία «κατέβασε» την ανάρτηση για τις έρευνες του Oruc Reis

Το επικίνδυνο προπαγανδιστικό τους παιχνίδι συνεχίζουν να «παίζουν» οι Τούρκοι, αφού λίγο μετά τις 11:30 το βράδυ του Σαββάτου, η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον διέγραψε το tweet με το οποίο «ανακοίνωνε» ότι το Oruc Reis ξεκίνησε σεισμικές έρευνες.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφερόταν ότι το «τουρκικό πλοίο Oruc Reis άρχισε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο».

Μάλιστα, προσέθετε ότι «η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο».

Η ανάρτηση αντικαταστάθηκε από μια νέα, σύμφωνα με την οποία: «Το ερευνητικό Oruc Reis ανακοίνωσε σεισμογραφικές έρευνες στις 21 Ιουλίου 2020 στην Ανατολική Μεσόγειο».

The Turkish research/survey vessel #OruçReis declared its seismic survey on July 21, 2020, in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/6gm32JnbXT

