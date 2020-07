ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις ακραίες κινήσεις παρά την προκλητικότητα της Τουρκίας

Το κάψιμο της τουρκικής σημαίας, κατά τη διάρκεια χθεσινής διαδήλωσης για την Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, καταδίκασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ επεσήμανε τα παρακάτω:

«Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε ενέργεια προσβολής εθνικού συμβόλου οιασδήποτε χώρας, εν προκειμένω της Τουρκίας».

We categorically condemn any action that desecrates a national symbol of any country, in this case of Turkey.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 25, 2020