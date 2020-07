«Σουλτάνος» στην Αγία Σοφία ο Ερντογάν – Η προκλητική φιέστα

Με ένα απίστευτα προκλητικό σόου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε σήμερα πράξη «το μεγάλο όνειρο του ίδιου αλλά και ολόκληρου του τουρικού λαού» όπως έχει χαρακτηρίσει την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος.

H βεβήλωση του συμβόλου της Ορθοδοξίας κι ενός παγκόσμιου πολιτιστικού μνημείου ολοκληρώθηκε, παρά τις αντιδράσεις από όλο τον κόσμο, έστω και χλιαρές από ισχυρές χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία.

Ο τούρκος Πρόεδρος αγνοώντας την διεθνή κοινότητα αποφάσισε να μετατρέψει σε τζαμί την Μεγάλη Εκκλησία και σήμερα, 24 Ιουνίου, ανήμερα της υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάνης, να πραγματοποιηθεί η πρώτη μουσουλμανική προσευχή.

Μια κίνηση υψηλών συμβολισμών για τους Τούρκους, ειδικά για όσους επιδιώκουν αλλαγή των συνόρων κι επικράτηση της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή.

Το τεταμένο κλίμα των προηγούμενων ημερών -με τα τιρκουάζ χαλιά να στρώνονται και τη συγκλονιστική εικόνα της βρεφοκρατούσας Παναγιάς να καλύπτεται με υφάσματα- κορυφώθηκε σήμερα με τον ίδιο τον Ερντογάν να διαβάζει αποσπάσματα από το Κοράνι μέσα στη Μεγάλη Εκκλησία.

Η κακοποίηση της θρησκείας είναι πλέον γεγονός και η επόμενη ημέρα για την Αγία Σοφία αλλά και για τις σχέσεις της Τουρκίας με τον δυτικό κόσμο θα μπορούσαν να είναι εντελώς διαφορετικές.

Με ύφος σουλτάνου ο Ερντογάν

Ο τούρκος πρόεδρος συνοδευόμενος από άνδρες της προσωπικής του φρουράς, έφτασε στην Αγία Σοφία λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι φορώντας μάσκα. Ο Ερντογάν πήρε τη θέση του στην πρώτη σειρά και γονάτισε στα ειδικά χαλιά που είχαν τοποθετηθεί για την προσευχή.

Λίγη ώρα αργότερα, και ενώ τα πλάνα της προσευχής μεταδίδονταν ζωντανά σε όλο τον κόσμο, πήρε το μικρόφωνο και διάβασε το πρώτο κεφάλαιο του Κορανίου (Σουρά Φατίχα) και στη συνέχεια ανέγνωσε τους πέντε πρώτους στόχους από τη Σούρα Μπακάρα.

Την προσευχή τελεί ο Αλί Ερμπάς, επικεφαλής της υπηρεσίας θρησκευτικών υποθέσεων της χώρας, ο οποίος προχώρησε ήδη και στο διορισμό τριών ιμάμηδων και πέντε μουεζίνηδων για την κάλυψη των μουσουλμανικών τελετών.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 24, 2020