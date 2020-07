Τουρκική Navtex ανακοίνωσε γεωτρήσεις νοτιοδυτικά της Κύπρου

Συνεχίζει τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία, η οποία νωρίτερα σήμερα ανακοίνωσε πως προχωρά σε γεώτρηση με το Γιαβούζ στα νοτιοδυτικά της Κύπρου.

Σύμφωνα με την Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα, οι διαδικασίες γεώτρησης αναμένεται να ξεκινήσουν στις 18 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 18 Αυγούστου.

Αναλυτικά η Navtex

NAVTEX 0950/20

TURNHOS N/W : 0950/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 JUL-18 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z AUG 20.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη συντονισμένη προσπάθεια της Άγκυρας να δημιουργήσει τετελεσμένα στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία επιδίδεται το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά προκλητικών κινήσεων, τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο και σε επίπεδο αποφάσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Οι επιτελείς του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας θεωρούν πολύ πιθανό το ενδεχόμενο οι Τούρκοι να κλιμακώσουν τις προκλήσεις τους προσεχώς, επιχειρώντας μια «ηχηρή» παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, με στόχο να τεστάρουν τα αντανακλαστικά της Αθήνας και των Βρυξελλών.

Ως επικρατέστερο θεωρείται το σενάριο της αποστολής ενός τουρκικού ερευνητικού σκάφους στην περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, είτε νοτιοανατολικά της Κρήτης, είτε στην περιοχή του Καστελλόριζου.

Μια πρόγευση έδωσε τη Δευτέρα ο τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο οποίος επεσήμανε την ετοιμότητα της Άγκυρας να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή σε συνεργασία με τη Λιβύη, καθώς και να συνεργαστεί με εταιρείες από τη Βρετανία, τη Ρωσία, την Ιταλία ή τις ΗΠΑ.

Ο Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι η συμφωνία με τη Λιβύη αυξάνει και την ΑΟΖ της Αιγύπτου, ενώ διεμήνυσε ότι αν Ελλάδα και «ελληνοκύπριοι» αποκτήσουν μια δίκαιη προσέγγιση στο ζήτημα του διαμοιρασμού θα λυθεί το 90% των προβλημάτων.

Με δεδομένα τα παραπάνω, η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και προχωρά σε σειρά διπλωματικών κινήσεων για τη θωράκισή της απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Βερολίνο μεταξύ του εκπροσώπου του Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν, της υπεύθυνης Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Μεγάρου Μαξίμου Ελένης Σουρανή, και του συμβούλου Εξωτερικής πολιτικής της Άνγκελα Μέρκελ, Γιαν Χέκερ.