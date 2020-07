Το ιδιαίτερο μήνυμα στη φανέλα του Αντετοκούνμπο

Λίγες μέρες απομένουν για την αγωνιστική επιστροφή του NBA στο Ορλάντο και πολλοί παίκτες αποφάσισαν να στείλουν τα δικά τους μηνύματα αναγραμμένα στις φανέλες τους ενόψει των αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Ένας από αυτούς θα είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς ήταν από τους παίκτες που διαμαρτυρήθηκαν κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων λίγες ημέρες μετά από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα.

Αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξε να αναγράφεται το συγκεκριμένο μήνυμα στη φανέλα του στα παιχνίδια της επιστροφής του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ.

Για την ακρίβεια, στο πίσω μέρος αντί για το όνομά του θα φαίνεται η λέξη «equality» δηλαδή «ισότητα». Σημειώνεται ότι ακριβώς το ίδιο μήνυμα θα υπάρχει και στη φανέλα του αδερφού του «Greek Freak», Θανάση.

Giannis Antetokounmpo will wear “Equality” on the back of his jersey. pic.twitter.com/bTHYMdg6dP

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 13, 2020