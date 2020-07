Βαλμπουενά: Παίζουμε για την περηφάνια αυτής της φανέλας

Ο Ματιέ Βαλμπουενά αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού την τρέχουσα σεζόν. Μάλιστα, ο ίδιος φαίνεται να απολαμβάνει την παραμονή του στον Ολυμπιακό, αφού έχει κάνει ρεκόρ καριέρας σε ασίστ, μέσα σε μία σεζόν.

Ο Γάλλος εξτρεμ μετράει ήδη 23 ασίστ σε 38 αγώνες με την «ερυθρόλευκη» ενώ έχει βρει και οκτώ φορές δίχτυα. Με μία δημοσίευσή του, στα social media, έδωσε το σύνθημα για το σημερινό (12/07, στις 21:45) παιχνίδι της ομάδας του, κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι πρωταθλητές Ελλάδας, παρόλο που έχουν κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, θέλουν να κερδίσουν την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ώστε να διατηρήσουν τον αήττητο αλλά και να αυξήσουν και άλλο την διαφορά. Ο 35χρονος άσος έγραψε στην ανάρτηση: «παίζοντας για την περηφάνια αυτής της φανέλας».

Playing for the pride of this jersey #Olympiacos 🔴⚪ pic.twitter.com/W4PSmP3kkP

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) July 12, 2020