Η Αγία Σοφία τζαμί – Γροθιά στο στομάχι των χριστιανών σε όλον τον κόσμο

People visit Hagia Sophia or Ayasofya, a UNESCO World Heritage Site, which was a Byzantine cathedral before being converted into a mosque which is currently a museum, in Istanbul, Turkey, June 30, 2020. REUTERS/Murad Sezer

Γροθιά στο στομάχι των δισεκατομμυρίων Χριστιανών αποτελεί η απόφαση το Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Οι αρχιερείς της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, οι μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου που ποιμαίνουν της χώρες της Ευρώπης αλλά και της Εκκλησίας της Ελλάδος έσπευσαν να καταδικάσουν το γεγονός όμως οι Ορθόδοξοι Προκαθήμενοι έδειξαν αρχικά μουδιασμένοι να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο ενώ αίσθηση προκαλεί η μέχρι στιγμής αφωνία της Αγίας Εδρας. Συντάξεις : Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά που έρχονται Ο Ναός σύμβολο για τους Χριστιανούς, ο Ναός σύμβολο του Ιουστινιανού, αυτού που νίκησε σε δόξα τον Ναό του Σολομώντα επιστρέφει στο καθεστώς που επέβαλε ο Μωάμεθ ο Πορθητής το 1453, τότε που το Χαλιφάτο εμφανίστηκε στην Ευρώπη. Με την κίνησή του ο Ερντογάν προσφέρει στο λαό του ότι δεν τόλμησε κανένας από τους 12 ηγέτες του που μεσολάβησαν από την ημέρα ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας μέχρι και την εκλογή του και από το 1935 , όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε μουσείο. Ανατρέπει με μία ακόμη απόφαση του το «ιδεώδες» του κεμαλισμού που κυριαρχεί στην γείτονα επί σχεδόν 100 χρόνια. Συσπειρώνει στο πρόσωπο του μεγάλες ομάδες μουσουλμάνων απανταχού της γης από το Κατάρ, το Ιράν, την Αίγυπτο και την Λιβύη μέχρι τα Βαλκάνια όπου οι πιστοί του Μωάμεθ αποτελούν μεν μειονότητες αλλά είναι συμπαγείς, ισχυρές και δυνατές… Η Αγία Σοφία δίνει στον καταγόμενο από τα χωριά του Ευξείνου Πόντου Ταγίπ Ερντογάν το συντριπτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων Σουνιτών, Σιιτών, Αλεβιτών και Ουαμπαχιστών ηγετών ακόμη κι εκείνων που οι οίκοι τους έχουν οριστεί ως φύλακες του Κορανίου, της ιστορίας και της παράδοσης όπως η οικογένεια του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, της δυναστείας του Μαρόκου και των Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας. Στις 24 Ιουλίου του 2020 δηλαδή σε λιγότερο από 9 ημέρες θα προσευχηθεί στην Αγία Σοφία εκεί που προσευχήθηκαν 81 αυτοκράτορες, 7 λατίνοι και 32 σουλτάνοι του Χαλιφάτου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 567 χρόνια μετά την Αλωση και την πρώτη τέλεση προσευχής από τον Πορθητή ο Ερντογάν θα έχει το συντρηπτικότερο πλεονέκτημα όλων: η δική του προσευχή θα μεταδοθεί σ όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης εκεί όπου ζουν μουσουλμάνοι και χριστιανοί μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας την οποία δεν διέθετε κανένας άλλος…. Αδυνατίστε… τρώγοντας! Share