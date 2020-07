Το μήνυμα του Μαρτίνς για τη συνέχεια στην Ευρώπη

Ο Ολυμπιακός έμαθε σήμερα το μεσημέρι (10/7) τους αντιπάλους του για τα προημιτελικά και τα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ σε περίπτωση που περάσει από το «εμπόδιο» της Γουλβς και συνεχίσει στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» εάν αποκλείσουν τη Γουλβς θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Ρόμα ή Σεβίλλη. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει κι άλλο στον θεσμό, δηλαδή φτάσει ως τα ημιτελικά, θα βρει στο διάβα του τον νικητή των ζευγαριών Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κοπεγχάγη και ΛΑΣΚ – Μπασακσεχίρ.

Ο Πέδρο Μαρτίνς, αμέσως μετά την κλήρωση τόνισε πως ανυπομονεί για το υπόλοιπο της σεζόν και φιλοδοξεί ότι θα πετύχει πολλά πράγματα με την Πειραιώτικη ομάδα.

«Σήμερα είχα τη χαρά να εκπροσωπώ τον Ολυμπιακό στην κλήρωση του Γιουρόπα Λιγκ. Ανυπομονούμε για το υπόλοιπο της σεζόν. Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες και θα εργαστούμε όσο πιο σκληρά μπορούμε για να σας κάνουμε υπερήφανους».

Today, it was a pleasure to represent @olympiacosfc at the UEFA @EuropaLeague draw. We look forward to the rest of the competition. We have big ambitions and we’ll work as hard as we can to make you proud. 🙌🔴⚪@OmarEla14 @Karembeu #WeKeepOnDreaming #Olympiacos #UEL pic.twitter.com/5y4mWSKDGj

— Pedro Martins (@CoachPMartins) July 10, 2020