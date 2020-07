Θετικός στον κορωνοϊό Ρεπουμπλικάνος που παρέστη στην συγκέντρωση του Τραμπ

Ο Χέρμαν Κάιν, Ρεπουμπλικάνος πολιτικός που ήταν υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2012, διαγνώστηκε με τον νέο κοροναϊό λίγες ημέρες αφότου παραβρέθηκε στην προεκλογική συγκέντρωση του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Τάλσα της Οκλαχόμας.

Ο Κάιν νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ατλάντας, όπως αναφέρεται στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Κάιν είχε παραβρεθεί στην προεκλογική συγκέντρωση της Τάλσα, στην οποία πολλοί από τους συμμετέχοντες συνωστίστηκαν χωρίς να φορούν μάσκες. «Ήμουν εκεί! Η ατμόσφαιρα ήταν ενθουσιώδης και συναρπαστική» έγραψε στον λογαριασμό του μετά τη συγκέντρωση της 20ής Ιουνίου.

Ανήρτησε επίσης μια φωτογραφία του ίδιου και άλλων υποστηρικτών του Τραμπ που δεν φορούσαν μάσκα.

