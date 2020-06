Ανανέωσε με Νότιγχαμ ο Λαμουσί (Pic)

Νότιγχαμ Φόρεστ και Σαμπρί Λαμουσί θα συνεχίσουν μαζί και για τα επόμενα χρόνια όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Παρασκευής. Αν και στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται η διάρκεια του νέου συμβολαίου, σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Νησιού, αυτό θα είναι για 2+1 χρόνια.

«Έχω την τιμή να παραμένω σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Όταν υπέγραψα πέρυσι, πρόθεση μου να μείνω εδώ για μεγάλο διάστημα. Έχουμε ξεκινήσει να χτίζουμε μια καλή ομάδα με υπέροχες προσωπικότητες και είμαι χαρούμενος που μπορώ να συνεχίσω την περιπέτεια μου μαζί του. Είμαι ευγνώμων στον Βαγγέλη Μαρινάκη για τη στήριξη τόσο σε μένα όσο και σε όλη την ομάδα», δήλωσε ο Λαμουσί μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου.

Η Νότιγχαμ βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στα μπαράζ ανόδου για την Premier League, καθώς είναι πέμπτη με 60 βαθμούς κι ενώ απομένουν εννιά αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

