Παίκτης της Τσέλσι από τον Ιούλιο ο Τίμο Βέρνερ

Παίκτης της Τσέλσι είναι και επίσημα ο Τίμο Βέρνερ, καθώς οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους τόσο με τη Λιψία όσο και με το γερμανό επιθετικό.

Ο Βέρνερ θα αμείβεται με 195.000 ευρώ την εβδομάδα στο πενταετές συμβόλαιο που υπέγραψε.

Το κόστος της μεταγραφής βάσει της ρήτρας που είχε ο παίκτης με τη Λιψία αναμένεται να φτάσει κοντά στα 50 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γερμανός έχει σκοπό να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Λιψία στο γερμανικό πρωτάθλημα και στη συνέχεια να αποχωρήσει από την ομάδα, κάτι που σημαίνει πως δε θα δώσει το «παρών» στο Final 8 του Champions League.

«Είμαι ενθουσιασμένος που υπογράφω με την Τσέλσι, είναι μια περήφανη στιγμή για μένα που εντάσσομαι σε αυτήν τη σπουδαία ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Λιψία, την ομάδα και τους οπαδούς γι’ αυτά τα τέσσερα φανταστικά χρόνια. Θα είστε για πάντα στην καρδιά μου. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες, το νέο μου προπονητή και φυσικά τους οπαδούς της Τσέλσι» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο γερμανός διεθνής.

We have some @TimoWerner news for you! 👀

— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020