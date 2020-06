Υποψήφια η Άγκυρα για το Final 8 του BCL

Η μοναδική ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση που θα ολοκληρωθεί φέτος είναι το BCL, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό η η FIBA αποφάσισε να γίνει η τελική φάση τον Σεπτέμβριο.

Το φετινό Basketball Champions League θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά στις αρχές Οκτωβρίου, με την διεξαγωγή Final 8 που θα συμμετέχει και η ΑΕΚ και το μοναδικό που δεν γνωρίζουμε είναι το που θα λάβει χώρα το τουρνουά και την πόλη που θα το φιλοξενήσει.

Σύμφωνα με την τούρκικη ιστοσελίδα «Trendbasket», μία από τις πόλεις που θεωρούνται φαβορί για την ανάληψη του Final 8, είναι η Άγκυρα και πιο συγκεκριμένα η έδρα της Τουρκ Τέλεκομ.

BREAKING | The destination of @BasketballCL Final Eight will be announced in the next couple of weeks.

Ankara (@TurkTelekom_SK) is one of the candidates. It’s unclear whether fans will be allowed in the arena.

Full story coming soon…

— TrendBasketEN (@TrendBasketEN) June 17, 2020