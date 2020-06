Ο Μέσι δίνει οδηγίες και ο Σετιέν κοιτάζει

Τροφή στα σενάρια που τον θέλουν να είναι πάνω και από τον Κίκε Σετιέν, όσον αφορά τις εντολές προς τους υπόλοιπους παίκτες της Μπαρτσελόνα έδωσε ο Λιονέλ Μέσι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.

Στην επανέναρξη της La Liga και στο πρώτο ματς απέναντι στη Μαγιόρκα, ο φακός… έπιασε τον Μέσι να δίνει οδηγίες σε ένα cooling break και τον Σετιέν απλά να παρακολουθεί λίγο πιο δίπλα. Τυχαίο; Όπως αποδείχτηκε, όχι και τόσο.

Διότι λίγες μέρες μετά και συγκεκριμένα στο χθεσινό ματς με τη Λεγανές στο Καμπ Νου, συνέβη το ίδιο. Ο Μέσι να δίνει οδηγίες στο cooling break και ο Σετιέν και πάλι να παρακολουθεί.

Άδικο έχουν τα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο Μέσι είναι και… προπονητής στην Μπάρτσα;

📸 — Messi directing the players and giving them instructions vs Leganés. pic.twitter.com/TY0iWxaRr7

— Barça Universal (@BarcaUniversal) June 17, 2020