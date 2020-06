Σισέ: «Περήφανος για Μπα και Καμαρά»

Ο Ολυμπιακός είναι μια οικογένεια και όλοι μαζί ενωμένοι προχωρούν για νέους τίτλους και ακόμα σπουδαιότερες επιτυχίες.

Το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της πειραϊκής ομάδας αποδεικνύεται περίτρανα από το ποστ που έκανε ο Παπέ Αμπού Σισέ.

Ο Αφρικανός σέντερ μπακ του Ολυμπιακού ανέβασε στα social media φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς στη χθεσινή νίκη επί του Αρη και τόνισε ότι νιώθει περήφανος για του Ουσεϊνού Μπα και Μαντί Καμαρά.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Συνεχίζουμε, όπως πάντα συγκεντρωμένοι. Περήφανος για τα δύο αγόρια μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σισέ.

we continue focused as always 🔴⚪️💪🏾 #Olympiacos #Win #TheRock #Cisse Proud of u my 2boyss 🇬🇳 ❤️🇸🇳 pic.twitter.com/q0ktGP8JHC

— Cisse Pape Abou (@cissepapeabou) June 15, 2020