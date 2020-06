Κορωνοϊός: Η πανδημία καλά κρατεί

Gravediggers wearing protective suits bury the coffin of 48-years-old Jose Soares, who died from the coronavirus disease (COVID-19), at Sao Luiz cemetery, in Sao Paulo, Brazil, June 4, 2020. REUTERS/Amanda Perobelli

Καθώς αίρονται σιγά-σιγά οι περιορισμοί και τα λουκέτα σε όλο τον κόσμο, η αίσθηση του υγειονομικού φόβου εξασθενεί. Εκατοντάδες εκατομμύρια μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία. Οικονομίες ανοίγουν διστακτικά, επιχειρήσεις ζωντανεύουν και εργαζόμενοι επιστρέφουν στην καθημερινή εργασία. Σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης, η καμπύλη έχει επιπεδωθεί σε σημείο που οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν έχουν αρκετούς ασθενείς για δοκιμή εμβολίων.



Η μεγάλη εικόνα ωστόσο είναι άκρως ανησυχητική. Μόνο την περασμένη Κυριακή αναφέρθηκαν 136.000 νέα κρούσματα παγκοσμίως και αυτή είναι η υψηλότερη αύξηση μέσα σε μία μέρα από την έναρξη της πανδημίας. Την ίδια ώρα οι θάνατοι πλησιάζουν το μισό εκατομμύριο. Oι εμπειρογνώμονες της υγείας εκπέμπουν συναγερμό.



«Σε καμία περίπτωση δεν έχει τελειώσει», δηλώνει στη Washington Post ο Μάικ Ράιαν εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Αν κοιτάξουμε τους αριθμούς τις τελευταίες εβδομάδες, αυτή η πανδημία εξακολουθεί να εξελίσσεται. Εξακολουθεί να αναπτύσσεται σε πολλά μέρη του κόσμου».



Η Λατινική Αμερική στο «μάτι του κυκλώνα»



Η Λατινική Αμερική αναδύεται ως το νέο καυτό επίκεντρο του κορωνοϊού, καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν τους μισούς παγκόσμιους θανάτους σύμφωνα με έκθεση των Financial Times. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στη Βραζιλία, όπου η κεντρική κυβέρνηση δεν ακολούθησε υπεύθυνη στάση ακόμη κι όταν τα κρούσματα έφθασαν τις 750.000. Όμως και άλλες χώρες που πήραν εγκαίρως μέτρα, όπως το Περού έχουν χτυπηθεί βαριά.



Στην Ασία η κατάσταση είναι εξίσου ζοφερή. Αξιωματούχοι του ΠΟΥ προέτρεψαν το Πακιστάν να προχωρήσει σε κλείσιμο της οικονομίας μετά το ρεκόρ νέων κρουσμάτων τις τελευταίες ώρες. Η Ινδία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα και ανώτατοι αξιωματούχοι αναμένουν ως το τέλος του επόμενου μήνα τα κρούσματα να ανέλθουν σε πάνω από 500.000. Η Ινδονησία σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση κρουσμάτων Covid για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Τετάρτη, με 1.241 νέα περιστατικά. Στην Ευρώπη, καθώς η μία μετά την άλλη χώρες αίρουν τους περιορισμούς κι ανοίγουν τα μεταξύ τους σύνορα, ο κίνδυνος έγκειται στο ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα σημάνει ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων το φθινόπωρο, πολύ πιθανό και νωρίτερα. Οι επιδημιολόγοι πιστεύουν ότι είναι αναπόφευκτο. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η κλίμακα.



Οι διαδηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την υγεία



Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επιστήμονες προβλέπουν την πυροδότηση ενός δεύτερου κύματος πολύ συντομότερα εξαιτίας των συνεχιζόμενων μαζικών διαδηλώσεων ύστερα από τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν εστίες υπερμετάδοσης, σύμφωνα με τους New York Times, κάτι που θα φανεί σε δυο εβδομάδες από σήμερα. Παρά το γεγονός ότι συστήνεται στους διαδηλωτές να κρατούν αποστάσεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μάσκες κι αντισηπτικά, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.