Η 11άδα του Ολυμπιακού στην Τούμπα

Πανέτοιμος για το αποψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι ο Ολυμπιακός, με τον Πέδρο Μαρτίνς λίγο πριν τις 18:30 να ανακοινώνει την 11άδα για το ματς με τον Δικέφαλο.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός των Πειραιωτών παρατάσσει την ομάδα του με τον Σα κάτω από τα δοκάρια και τους Μπα – Σεμέδο στο κέντρο της άμυνας. Στα δύο άκρα θα είναι οι Ομάρ και Τσιμίκας, με τους Γκιγιέρμε, Καμαρά και Μπουχαλάκη στην τριάδα της μεσαίας γραμμής.

Οι Βαλμπουενά και Μασούρας θα είναι στο αριστερό και δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής αντίστοιχα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ελ Αραμπί.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

