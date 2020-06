Η κίτρινη καρδιά της Ντόρτμουντ για τον Φλόιντ

Ο αδικοχαμένος Τζορτζ Φλόιντ, ο Αφροαμερικανός που δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ από αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του, έχει γίνει η αφορμή για αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Με πολλούς συλλόγους να στέλνουν το δικό τους μήνυμα εναντίον του ρατσισμού.

Οι παίκτες της Ντόρτμουντ ακολούθησαν το παράδειγμα άλλων ομάδων, φτιάχνοντας μια ανθρώπινη κίτρινη καρδιά, σε μια συμβολική κίνηση κατά του ρατσισμού.

Δείτε την υπέροχη κίνηση των ποδοσφαιριστών των Βεστφαλών.

We, Borussia Dortmund, fully support the #BlackLivesMatter Movement.

We do not accept racism of any kind and will continue to work to make the world a better and more tolerant place.#BorussiaVerbindet pic.twitter.com/D24a5szkqy

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 4, 2020