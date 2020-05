Ο κακός καιρός ανέβαλε την ιστορική επανδρωμένη αποστολή της SpaceX στο Διάστημα

Αναβλήθηκε, λόγω καιρού η ιστορική επανδρωμένη αποστολή της SpaceX στο Διάστημα.

Τα πάντα ήταν έτοιμα μέχρι την τελευταία στιγμή, ωστόσο… η εκτόξευση δεν έγινε ποτέ.

Ο καιρός, ένας φόβος που είχαν οι ιθύνοντες από νωρίς, χάλασε τα σχέδια για την εκτόξευση της πρώτης επανδρωμένης πτήσης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό της τεχνολογικής εταιρείας SpaceX, με την οποία θα εγκαινιάσει μια νέα διαστημική εποχή, αφού για πολλά χρόνια η δυνατότητα αυτή ήταν μονοπώλιο λίγων κρατών.

Επιπλέον, είναι θα ήταν η πρώτη διαστημική εκτόξευση από αμερικανικό έδαφος εδώ και εννέα χρόνια, από το 2011.

«We are not going to launch today.»

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

— NASA (@NASA) May 27, 2020