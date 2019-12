Ο Έλον Μασκ δουλεύει νυχθημερόν για να μας πάει στο Διάστημα

Νυχθημερόν εργάζεται για να φέρει εις πέρας την αποστολή του να μας πάει στον Άρη ο 48χρονος μηχανικός και δισεκατομμυριούχος επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ.

Αυτό… τουλάχιστον φαίνεται από το βίντεο που ανήρτησε ο ίδιο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, το οποίο δείχνει εργάτες στο κέντρο δοκιμών της Μπόκα Τσίκα στο νότιο Τέξας να κατασκευάζουν ένα γυαλιστερό θόλο καυσίμων για το διαστημόπλοιο Starship.

«Έμεινα ξύπνιος όλο το βράδυ με την ομάδα της Space X να δουλεύουμε στο θόλο καυσίμων του Starship (το πιο δύσκολο κομμάτι της βασικής κατασκευής). Η αυγή φτάνει…» έγραψε ο Μασκ στο σχόλιο που συνοδεύει την ανάρτηση.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Νοέμβρη, το πρωτότυπο διαστημόπλοιο Starship Mk1 εξερράγη κατά τη διάρκεια κρυογενικής δοκιμής πίεσης στο πεδίο δοκιμών της Μπόκα Τσίκα.

Τότε, ο Έλον Μασκ είχε πει ότι η εταιρεία δεν θα επισκευάσει το πρωτότυπο, αλλά θα προχωρήσει με την εξέλιξη του πρωτότυπου διαστημοπλοίου Starship Mk3.

Στόχος του Έλον Μασκ είναι να ανεβάσει τον άνθρωπο και φορτία στην γήινη τροχιά, στη Σελήνη και τελικά στον πλανήτη Άρη.

