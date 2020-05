Η κόντρα του Ελ Αραμπί με Μέσι και Ρονάλντο

Προέκυψε από τη Γερμανία και την «εμφατική» επιστροφή των δύο αρχισκόρερ της σεζόν. Του Έρλινγκ Χάαλαντ και του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι: 41 γκολ το «τρομερό παιδί» της Ντόρτμουντ, 40 ο Πολωνός της Μπάγερν και η μάχη για τα «καυτά εξάσφαιρα» μόλις ξεκίνησε εκ νέου στην εύφορη κοιλάδα της Μπουντεσλίγκα.

Μια μονομαχία που από το βράδυ της Κυριακής «ξανακάνει» τον γύρο του κόσμου και που με την ευκαιρία υπενθυμίζει στον κόσμο του ποδοσφαίρου πως πάντα σε αυτό το παιχνίδι το μεγαλύτερο συμβόλαιο θα το κερδίζει εκείνος που έχει το χάρισμα της τελευταίας επαφής. Εκείνου που στέλνει τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

Ήρθαν στην επιφάνεια λοιπόν εκ νέου οι λίστες με τους αρχισκόρερ της σεζόν. Και ήρθε μαζί στον αφρό και το πιο μεγάλο κίνητρο του Γιουσέφ Ελ Αραμπί για τον επίλογο της σεζόν. Διότι ο 33άχρονος σέντερ φορ του Ολυμπιακού είναι μέρος αυτής της «ειδικής κατηγορίας» με τους σημαντικότερους σκόρερ της Ευρώπης.

Και βασικός υποψήφιος για την πρώτη δεκάδα της μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου. Ο Μαροκινός στράικερ ισοβαθμεί στη 10η θέση με τον Λιονέλ Μέσι της Μπαρτσελόνα και τον Ντιεμερσί Μποκανί της Αντβέρπ:

Όλοι τους από 24 γκολ. Το πρωτάθλημα στο Βέλγιο όμως διακόπηκε και ο Μποκανί είναι ήδη… εκτός μάχης. Ο Ελ Αραμπί λοιπόν έχει την ευκαιρία να γίνει φέτος ο πρώτος Αφρικανός σκόρερ των Ευρωπαϊκών γηπέδων και την ίδια στιγμή να «κοντραριστεί» με κάποιους από τους καλύτερους επιθετικούς του κόσμου με θέα στο υψηλότερο δυνατό πλασάρισμα.

Γκολ κάθε 105 λεπτά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 25 γκολ, όσα και ο Αλεξάντερ Σέρλοθ της Τραμπζονσπορ. Ο Πίτζι (Μπενφίκα) έχει 26, ο Τίμο Βέρνερ (Λειψία) είναι στα 27 κατέχοντας την 6η θέση των αρχισκόρερ της Ευρώπης. Είναι προφανές ότι ο Ελ Αραμπί βρίσκεται σε έναν «ανταγωνισμό» που μπορεί κάλλιστα να τον ανεβάσει ψηλά, και που κυρίως του προσφέρει ένα τεράστιο προσωπικό κίνητρο.

Κίνητρο που δίνει ώθηση συνολικά στον Ολυμπιακό για αυτόν τον «τελευταίο χορό» που έρχεται από τον Ιούνη ως τα μέσα Ιούλη σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Οι Πειραιώτες έχουν μίνιμουμ 12 αναμετρήσεις στην ατζέντα τους. Τα πλει-οφ (10 ματς) της Σούπερ Λιγκ.

Τον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Την ρεβάνς με τη Γουλβς για το Γιουρόπα Λιγκ. Μέχρι τη διακοπή o Ελ Αραμπί σκόραρε ένα γκολ κάθε 105 λεπτά. Αν επιστρέψει με την ίδια συχνότητα προφανώς μπορεί να γίνει ο πρώτος Ερυθρόλευκους μετά από πολλά χρόνια που θα κλείσει τη σεζόν με περισσότερα από 30 γκολ.

Τα ρεκόρ του Ελ Αραμπί

Είναι ο πρώτος σκόρερ της Σούπερ Λιγκ (17 γκολ), έχει 7 γκολ στα κύπελλα Ευρώπης και έχει ξεπεράσει προ πολλού τους καλύτερους αριθμούς που είχε ποτέ στην Ευρώπη: Τα 16 γκολ με την Γρανάδα τη σεζόν 2015-16 και τα 17 με την Καέν την περίοδο 2010-11.

Παράλληλα με 0.62 γκολ ανά ματς (24 σε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις) είναι ο πιο εύστοχος σέντερ φορ των τελευταίων 30 χρόνων στο μεγάλο λιμάνι. Είναι ενδεικτικό πως ο μεγάλος Όλεγκ Προτάσοφ με 50 γκολ σε 90 ματς με τα Ερυθρόλευκα είχε μέσο όρο 0.56 γκολ ανά ματς όσο και ο Ραφίκ Τζιμπούρ με 45 γκολ σε 81 αναμετρήσεις, Έχει τεράστια σημασία λοιπόν ο Μαροκινός να επιστρέψει από εκεί που σταμάτησε. Και για τα δικά του ρεκόρ. Και για τους τίτλους που διεκδικούν οι Ερυθρόλευκοι.

Προετοιμασίες

Ο Ολυμπιακός που προετοιμάζεται πυρετωδώς για την επιστροφή του στη δράση. Και δεν είναι μόνο η ομάδα και οι καθημερινές προπονήσεις στον Ρέντη. Είναι και το γήπεδο Καραϊσκάκης το οποίο εναρμονίζεται με τις ανάγκες και με το πρωτόκολλο υγείας που θα επιβληθεί.

Εκτός από τις εβδομαδιαίες απολυμάνσεις στο Φαληρικό γήπεδο και την τοποθέτηση πλαστικοποιημένων ειδικών σημάνσεων του ΕΟΔΥ χθες παρελήφθησαν χιλιάδες φιάλες με αντισηπτικό ζελέ (απολυμαντικό) χεριών & υγιούς δέρματος -Antiseptic Hand Gel-, τα οποία τοποθετούνται σε όλους τους χώρους του Σταδιου, πάνω σε επιτοίχιες βάσεις, που κατασκεύασαν τεχνικοί-σιδηρουργοί.

ΟΙ 10+1 ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Όνομα Ομάδα Γκολ

Έρλινγκ Χάαλαντ Ντόρτμουντ 41

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι Μπάγερν 40

Κιλιάν Μπαπέ Παρί 30

Τσίρο Ιμόμπιλε Λάτσιο 30

Σον Γουάισμαν Βόλφσμπέργκερ 29

Τίμο Βέρνερ Λειψία 27

Λουίς Πίτσι Μπενφίκα 26

Αλεξάντερ Σέρλοθ Τραμπζονσπόρ 25

Κριστιάνο Ρονάλντο Γιουβέντους 25

Λιονέλ Μέσι Μπαρτσελόνα 24

Γιουσέφ Ελ Αραμπί Ολυμπιακός 24

