Στο τραπέζι των ΥΠΕΞ της ΕΕ Μεσόγειος και Δυτικά Βαλκάνια

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συμμετάσχει αύριο, ‪Παρασκευή 15 Μαΐου, από την Αθήνα μέσω τηλεδιάσκεψης, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών θα εστιασθούν στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή και στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

Επιπλέον, θα συζητηθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας του κοροναϊού (COVID-19), καθώς και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια και το Σουδάν.

15/5: FM @NikosDendias to participate in an #EU Foreign Affairs Council #FAC video conference

🔹#MiddleEast Peace Process

🔹European Neighbourhood Policy

🔹#COVID19 pandemic repercussions

🔹situation in #EasternMediterranean & #WesternBalkans

🔗https://t.co/M1D8ifPiNC https://t.co/877jY3nDAQ

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 14, 2020