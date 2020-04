Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Πάνω από 51.000 οι νεκροί

A U.S. flag flies from a downtown building amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Brattleboro, Vermont, U.S., April 19, 2020. REUTERS/Brian Snyder

Με 1.258 νέους θανάτους εξαιτίας του νέου κοροναϊού μέσα σε 24 ώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν χθες το χαμηλότερο ημερήσιο θυμάτων τις τελευταίες σχεδόν τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσε ως το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων που συνδέονται με την ασθένεια ανέρχεται πλέον σε 51.017 στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί μακράν τα περισσότερα θύματα της πανδημίας, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς. Κοροναϊός : Ο σεξισμός θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των γυναικών επαγγελματιών υγείας Αυτή η πτώση, ωστόσο, δεν υποδηλώνει καμία τάση προς το παρόν, και θα πρέπει να επαναληφθεί τις επόμενες ημέρες για να επιβεβαιώσει μια πραγματική βελτίωση της κατάστασης στη χώρα. Εντούτοις, ο τελευταίος ημερήσιος απολογισμός παραμένει πολύ υψηλότερος από εκείνους που αναφέρουν άλλες χώρες. Ο προηγούμενος χαμηλότερος αριθμός θυμάτων που καταγράφηκαν μέσα σε 24 ώρες ήταν στις 6 Απριλίου, με 1.150 θανάτους. Την Πέμπτη, η χώρα κατέγραψε έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς θυμάτων, με περισσότερους από 3.170 νεκρούς σε μια μέρα. Η χώρα έχει επίσης τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων με βάση τα επίσημα στοιχεία, με περισσότερες από 890.000 από την έναρξη της πανδημίας. Περίπου 96.000 άτομα έχουν αναρρώσει. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ