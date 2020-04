Στο νοσοκομείο ο Μπόρις Τζόνσον – Το μήνυμα Τραμπ στον «φίλο» του

Ανησυχία επικρατεί στη Βρετανία για τα επίμονα συμπτώματα κορωνοϊού που δείχνει ο Μπόρις Τζόνσον, τα οποία τον ανάγκασαν το βράδυ της Κυριακής να εισαχθεί σε νοσοκομείο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι είναι θετικός στη νόσο Covid-19 πριν δέκα μέρες, στις 27 Μαρτίου. Όμως, σε αντίθεση με τον υπουργό Υγείας του, Ματ Χάνκοκ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι πάσχει την ίδια μέρα από κοροναϊό και πλέον έχει αναρρώσει πλήρως, ο Τζόνσον ακόμα εμφανίζει υψηλό πυρετό.

Έτσι, το βράδυ της Κυριακής εισήχθη σε νοσοκομείο του Λονδίνου προληπτικά για να κάνει εξετάσεις, όπως δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Υπενθυμίζεται ότι και η έγκυος σύζυγος του Τζόνσον, η Κάρι Σάιμοντς, έχει επιδείξει και αυτή συμπτώματα κοροναϊού, αν και φαίνεται πως περνάει μία πιο ήπια μορφή του.

Η Βρετανία έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως της οποίας ο ηγέτης διαγνώστηκε με τον ιό.

Ο Τζόνσον εθεάθη για τελευταία φορά την περασμένη Πέμπτη, όταν βγήκε στο κατώφλι του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ για να χειροκροτήσει, όπως και οι υπόλοιποι Βρετανοί, τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).

Το βράδυ της Παρασκευής, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Twitter όπου έλεγε ότι εξακολουθούσε να έχει πυρετό, αλλά διαβεβαίωνε ότι είναι ικανός να παραμείνει στη διακυβέρνηση της χώρας.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020