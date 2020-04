Κορωνοϊός-Ιταλία: Λιγόστεψαν τα τραγούδια στα μπαλκόνια

A pharmacy employee walks on an empty street of Ronda, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, southern Spain, March 30, 2020. REUTERS/Jon Nazca

«Στα μπαλκόνια της γειτονιάς μου δεν τραγουδούν πια. Πίσω από τα χαμηλωμένα ρολά βλέπω τις αναλαμπές των τηλεοράσεων. Ακόμη και τα χειροκροτήματα έχουν σωπάσει. Από κάποιο παράθυρο πού και πού ακούγεται η κραυγή ενός “φυλακισμένου” που έχει εξαντλήσει τα αποθέματα αυτοελέγχου. Δεν του απαντάει κανείς. Ο φόβος έχει δώσει τη θέση του στην κατάθλιψη. Οι ενήλικες προσπαθούν να είναι προσκολλημένοι σε αυτά που γνωρίζουν. Εκείνοι που διάβαζαν, συνεχίζουν να διαβάζουν και όσοι έκαναν γυμναστική, συνεχίζουν να γυμνάζονται. Αλλά λίγοι έχουν τη δύναμη να αποκτήσουν μια νέα συνήθεια». Η μαρτυρία του Μάσιμο Γκραμελίνι, αρθρογράφου στην Corriere della Sera, ραγίζει καρδιές. Έχουν περάσει τρεις εβδομάδες από τη μέρα που η κυβέρνηση Κόντε αποφάσισε να κηρύξει ολόκληρη την Ιταλία σε προστατευμένη ζώνη για να ανασχέσει την εξάπλωση του κορωνοϊού. Εκείνες τις πρώτες μέρες, δεκάδες βίντεο είχαν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολίτες της χώρας να τραγουδούν σε ένδειξη ομοψυχίας και αλληλεγγύης από τα μπαλκόνια τους. Σημάδια κόπωσης Λιγότερο από ένα μήνα παραμονής στο σπίτι μετά, με δεκάδες Ιταλούς να έχουν χάσει τις δουλειές τους, τα ψυχικά αποθέματα έχουν στερέψει και τα σημάδια κόπωσης, της κατάθλιψης και του άγχους είναι εμφανή. «Μας τελείωσαν τα χρήματα», φώναζε ένας άνδρας σε αστυνομικό έξω από μια κλειστή τράπεζα στο Μπάρι. Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, δεν είχε πρόσβαση στο έκτακτο επίδομα, ενώ η σύντροφός του σε κατάσταση υστερίας ούρλιαζε: «Ελάτε σπίτι μου, να δείτε την κουζίνα μου. Είναι εντελώς άδεια. Μου προκαλείς αηδία. Το κράτος είναι αηδιαστικό»! Οι Ιταλοί φαίνεται ότι έχουν εξαντλήσει τις δυνάμεις τους, έχουν απογοητευτεί, οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της κρίσης δοκιμάζουν τις λιγοστές αντοχές τους. Το κλίμα θανάτου έχει ρίξει βαριά σκιά στη χώρα και το αίσθημα της κατάθλιψης και του κενού μεγαλώνει ακόμη περισσότερο με τον εγκλεισμό στο σπίτι. Το πόσο θα μπορέσει να αντέξει η ιταλική κοινωνία θα αποτελέσει κρας τεστ για το πώς θα ανταποκριθούν και άλλες δυτικές, δημοκρατικές χώρες που υιοθέτησαν ανάλογα περιοριστικά μέτρα αργότερα. Αστυνομικοί στα σούπερ μάρκετ Η πίεση είναι πιο ασφυκτική στον φτωχό Νότο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ένοπλοι καραμπινιέροι αναπτύχθηκαν στα σούπερ μάρκετ στο Παλέρμο της Σικελίας υπό τον φόβο ότι πελάτες θα αρνούνταν να πληρώσουν. Ο δήμαρχος της πόλης Λεολούκα Ορλάντο προειδοποίησε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Stampa ότι ο θυμός του κόσμου μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί σε βία. Λίγο αργότερα, ο Κόντε ανακοίνωνε ότι η κυβέρνηση θα διανείμει 400 εκατομμύρια ευρώ στους δήμους της χώρας για τη χρηματοδότηση σε κουπόνια τροφίμων για τους ντόπιους. Επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών δείχνουν ότι η πλειονότητα των Ιταλών πειθαρχεί στους κανόνες ενώ τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι το 63% του κόσμου εξακολουθεί να υποστηρίζει τις ενέργειες της κυβέρνησης, για προφύλαξη των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, την περασμένη Κυριακή, σε σύνολο 203.011 ελέγχων της αστυνομίας, καταγράφηκαν μόνο 4.942 παραβάσεις. Μεταξύ αυτών, 142 πολίτες είχαν πλαστά έγγραφα και 49 δεν τηρούσαν την καραντίνα ενώ βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19. Τα πρόστιμα στη χώρα φθάνουν ακόμη και τα 3.000 ευρώ. Όταν τέθηκαν σε ισχύ οι περιορισμοί για πρώτη φορά στις 10 Μαρτίου, η κυβέρνηση θεωρούσε ότι θα μπορούσαν να αρθούν μέχρι τον Απρίλιο. Καθώς όμως ο κορωνοϊός σάρωνε στο μεταξύ τη χώρα -που σήμερα μετρά πάνω από 12.500 θανάτους- ο Κόντε δήλωσε ότι τα μέτρα θα παραμείνουν για όσο διάστημα χρειαστεί. «Είμαστε συνηθισμένοι να υπομένουμε πράγματα, αρκεί να είναι σύντομα. Όμως αυτό διαρκεί πολύ καιρό και δεν έχει σαφή ημερομηνία λήξης», καταλήγει ο Γκραμελίνι… Οταν χαρίζεις τον μισό μισθό σου στον πόλεμο κατά του κορωνοϊού Share