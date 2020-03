Covid – 19: Ο ιός δεν δείχνει να μεταλλάσσεται πολύ

FILE PHOTO: A scientist at RNA medicines company Arcturus Therapeutics research a vaccine for the novel coronavirus (COVID-19) at a laboratory in San Diego, California, U.S., March 17, 2020. REUTERS/Bing Guan/File Photo

Εν αρχή τα καλά νέα στον αγώνα για τη δημιουργία εμβολίου. Οι ερευνητές που μελετούν το στέλεχος του κοροναϊού που έχει προκαλέσει χάος σε όλο τον κόσμο διαπίστωσαν ότι δεν μεταλλάσσεται σε βαθμό που μπορεί να γίνει πιο θανατηφόρος. Τα ευρήματα μιας έμπειρης ερευνητικής ομάδας έχουν δημιουργήσει την ελπίδα ότι όταν τελικά βρεθεί το εμβόλιο για τον Covid-19, θα είναι αποτελεσματικό για τους περισσότερους ανθρώπους. «Οταν κοιτάμε τις αλληλουχίες που είναι διαθέσιμες απ’ όλο τον κόσμο, εκείνο που βρίσκουμε είναι ότι δεν υπάρχει κάποια κυρίαρχη μετάλλαξη», λέει ο δρ. Βινίτ Μενασέρι, ιολόγος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τέξας. «Τα καλά νέα είναι ότι επειδή δεν αλλάζει σημαντικά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα εμβόλια θα είναι δραστικά εναντίον των περισσότερων στελεχών του κορωνοϊού». Τα δύσκολα είναι μπροστά και το ιταλικό παράδειγμα απτό – Οι ειδικοί προειδοποιούν Καλό αυτό. Αλλά πότε επιτέλους θα υπάρχει το εμβόλιο; Οι προβλέψεις και οι υποσχέσεις διαφέρουν. Η γερμανική εταιρεία CureVac επιμένει, με δέσμευση μάλιστα προς την ΕΕ που τη χρηματοδοτεί, ότι το εμβόλιο θα είναι έτοιμο το φθινόπωρο. Δοκιμές έχουν ξεκινήσει και στις ΗΠΑ στους ανθρώπους από τη βιοφαρμακευτική εταιρεία Moderna, που όμως θεωρεί πως δεν θα είναι τόσο μεγάλη η ταχύτητα, διότι αφότου γίνει το πείραμα σε 48 εθελοντές επί δύο μήνες θα πρέπει να διευρυνθούν οι έρευνες σε χιλιάδες άτομα, πριν κριθεί ασφαλές για μαζική παραγωγή. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων κάνει λόγο για εμβόλιο που θα δημιουργηθεί τον επόμενο χρόνο. Ο Ανιτονι Φαούτσι, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων των ΗΠΑ, είναι κατηγορηματικός: «Ενα εμβόλιο που βρίσκεται στα αρχικά στάδια και τώρα ξεκινούν τα κλινικά πειράματα, δεν είναι ένα εμβόλιο που μπορεί να παραχθεί μαζικά γρήγορα. Χρειάζονται 18 μήνες, ασχέτως του πόσο γρήγορα προχωρά η έρευνα». Μια πρόβλεψη με την οποία συμφωνεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Υπάρχει κάτι που μπορεί να επισπεύσει το πολυπόθητο εμβόλιο, που αποτελεί αυτή τη στιγμή το Αγιο Δισκοπότηρο της βιοτεχνολογίας; Ναι, λένε κάποιοι. Η πολιτική βούληση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μόλις πριν από δύο ημέρες, οι υπουργοί Εξωτερικών των G7 συμφώνησαν να εντείνουν τη διεθνή συνεργασία, για την εύρεση του εμβολίου. Αυτή τη στιγμή περίπου 35 ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό – μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η Ιατρική Σχολή της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Κίνας, το Κέντρο Επιδημιολογίας της Ρωσίας, δύο εταιρείες στην Ιαπωνία και αρκετές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Οι έρευνες επισπεύδονται διότι οι κινεζικές αρχές έδωσαν από τον Ιανουάριο τον γενετικό κώδικα του κοροναϊού σε επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Ολοι πιστεύουν πως αυτό το εμβόλιο θα βρεθεί πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο, στην Ιστορία. Το «γρήγορα» όμως, δεν σημαίνει «άμεσα». Παράλληλα με τις έρευνες για το εμβόλιο, προχωρούν και οι έρευνες για το φάρμακο του Covid-19. Στη Γαλλία γίνεται πολλή κουβέντα για την χλωροκίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την ελονοσία και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Είναι μια από τις τέσσερις πειραματικές θεραπείες για τις οποίες ξεκίνησε μέσα στην εβδομάδα ευρωπαϊκή κλινική δοκιμή το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών της Γαλλίας, παράλληλα με δοκιμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι γιατροί εναποθέτουν τις ελπίδες τους και σε άλλα υπάρχοντα φάρμακα ή συνδυασμούς. Πρόκειται για το remdesivir, το φάρμακο εναντίον του ιού Εμπολα, το lopinavir σε συνδυασμό με φάρμακο κατά του ιου HIV του AIDS – και τα δύο σε συνδυασμό με ιντερφερόνη βήτα. Πειράματα γίνονται επίσης με την υδροξυχλωροκίνη. Ολα αυτά αξιολογούνται σε ευρωπαϊκή κλινική δοκιμή με την ονομασία Discovery στην οποία συμμετέχουν αρχικά 3.200 ασθενείς από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Την ίδια ώρα ξεκινά και μια παγκόσμια μελέτη των ουσιών αυτών από τον ΠΟΥ. Κόντρα Λαγκάρντ – Μέρκελ Share