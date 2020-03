Κορωνοϊός: 738 νεκροί σε μία ημέρα στην Ισπανία

Worshipers attend a religious ritual of "kissing the hands", besamanos, as the authorities asked to abstain from kissing the feet the icon of Jesus de Medinaceli amidst coronavirus fears at the Basilica of Jesus de Medinaceli in central Madrid, Spain, March 6, 2020. REUTERS/Javier Barbancho

Η Ισπανία θρηνεί άλλους 738 νεκρούς σε μία ημέρα από τον κορωνοϊό. Ο αριθμός των νεκρών στην Ισπανία από την πανδημία του νέου κορωνοϊού ξεπέρασε σήμερα εκείνον της ηπειρωτικής Κίνας, με 3.434 νεκρούς από 2.696 χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσαν οι αρχές. Politico: Πόσο θα αντέξει η ευρωπαϊκή οικονομία το lockdown; Μονάχα η Ιταλία καταμετρά παγκοσμίως περισσότερους θανάτους από τη νόσο Covid-19. Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε σε 47.610 από 39.673 χθες. Η «γεωπολιτική του κορωνοϊού» και η «νέα κανονικότητα»