Κορωνοϊός – Ιταλία: Μέχρι πέντε χρόνια κάθειρξης για φορείς που σπάνε την καραντίνα

A man walks past deserted St. Peter's Square after a decree orders for the whole of Italy to be on lockdown in an unprecedented clampdown aimed at beating the coronavirus, as seen from Rome, Italy March 10, 2020. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Εκτός από την αύξηση του προστίμου από 400 μέχρι 3000 ευρώ για όποιον μετακινείται από το σπίτι του χωρίς μια σημαντική αιτία, η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε υιοθέτησε ένα ακόμη μέτρο με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας: Όποιος γνωρίζει ότι είναι θετικός στον κοροναϊό και βγαίνει από το σπίτι του, με στόχο να σπάσει την καραντίνα, στην Ιταλία στο εξής θα τιμωρείται με φυλάκιση από ένα μέχρι πέντε χρόνια, διότι προκαλεί την εξάπλωση της επιδημίας και απειλεί την δημόσια υγεία. Politico: Πόσο θα αντέξει η ευρωπαϊκή οικονομία το lockdown; ΠΟΥ: Την επόμενη εβδομάδα η ανώτατη διάδοση του ιού στην Ιταλία Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η ανώτατη διάδοση του ιού, στην Ιταλία είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. Για το λόγο αυτό, ο ΠΟΥ συνιστά τη μέγιστη προσοχή στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και πρόληψης. Και πάντα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιταλός υπουργός αρμόδιος για τις νότιες περιφέρειες της χώρας, Τζουζέπε Προβεντσάνο, δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση της Rai ότι «ο κύριος στόχος, τώρα, είναι να αυξηθούν άμεσα οι κλίνες, στις εντατικές μονάδες θεραπείας των νοσοκομείων της Κάτω Ιταλίας. Από 1.700 που ήταν στην αρχή της επιδημίας, να γίνουν, τώρα, 3.500». «Εργαζόμαστε αδιάκοπα, νυχθημερόν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Προβεντσάνο. Η «γεωπολιτική του κορωνοϊού» και η «νέα κανονικότητα»