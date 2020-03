Νέα επεισόδια με πρόσφυγες στο λιμάνι της Μυτιλήνης

Επεισόδια εκτυλίσσονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης για μια ακόμα φορά.

Χιλιάδες αιτούντες άσυλο για μια ακόμα μέρα κατέβηκαν με όλα τους τα υπάρχοντα από τον καταυλισμό της Μόριας στην πόλη της Μυτιλήνης ζητώντας να επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής για Πειραιά που αναχωρεί στις 7 το απόγευμα και να φύγουν από το νησί.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να τους απωθήσουν προς τους δρόμους που οδηγούν στην έξοδο της πόλης ενώ ας σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή γίνονται σε περιοχές αμιγούς κατοικίας.

Στο μεταξύ, στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τις 11 περίπου το πρωί έχει δέσει το αρματαγωγό «Ρόδος». Σε αυτό πρόκειται να επιβιβασθούν οι περίπου 510 πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν έρθει στη Λέσβο κατά διαστήματα, μετά την 1η Μαρτίου και οι οποίοι άρχισαν σήμερα να ταχτοποιούνται για να επιβιβασθούν στο αρματαγωγό.

Κατά 10άδες οδηγούνται στην Αστυνομία όπου γίνεται η ταυτοποίηση και στη συνέχεια ξαναοδηγούνται στο λιμάνι. Άγνωστο παραμένει ακόμα πότε θα αρχίσει η επιβίβαση στο αρματαγωγό, καθώς και πότε, εάν και πού, θα μεταφερθούν στη συνέχεια.

Police pushing back a group of camp residents from the port of Mytilene. Lots of people still coming with suitcases apparently expecting that they will be able to leave the island. From police response I’m seeing this seems not to be the case. Seeing another group now pushed back pic.twitter.com/YtxFm2c7Ps

— Katy Fallon (@katymfallon) March 4, 2020