Και όγδοο κρούσμα κορωνοϊού στη χώρα

Greece Confirms First Case of Coronavirus in Thessaloniki, Greece. The 38-year-old woman who had recently travelled to northern Italy is being treated at AHEPA Hospital in Thessaloniki, receiving antiviral treatment, February 26, 2020. / Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού στην Ελλάδα. Η 38χρονη γυναίκα που ταξίδεψε πρόσφατα στην Ιταλία έχει εισαχθεί στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, 26 Φεβρουαρίου, 2020

Στα οχτώ ανέρχονται πλέον τα κρούσματα κοροναϊού στην Ελλάδα όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης. Πρόκειται για Έλληνα, στενή επαφή του πέμπτου επιβεβαιωμένου κρούσματος, της φίλης, δηλαδή, της 38χρονης γυναίκας που ήταν η πρώτη που διαγνώστηκε με κοροναϊό. στην Ελλάδα. Τουρκικά ΜΜΕ: Προσφυγικές ροές (και) από Αττάλεια προς Καστελόριζο Το όγδοο κρούσμα, σύμφωνα με την ενημέρωση, παραμένει σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό διεγνώσθη στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Σκληρά ελληνικά μέτρα εν μέσω ευρωπαϊκής αμηχανίας