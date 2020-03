«Χωρίζει» στα δύο την Μυτιλήνη το προσφυγικό – Σύνορα μεταξύ των δήμων

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Λέσβο, ενώ εκατοντάδες πρόσφυγες φτάνουν με βάρκες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από την Τουρκία.

Συνολικά, τουλάχιστον 250 άτομα έχουν καταφτάσει στη Λέσβο και πάνω από 120 σε Χίο και Οινούσσες.

Παράλληλα, την προσφυγική κρίση φαίνεται να εκμεταλλεύτηκαν ακροδεξιοί, οι οποίοι βρήκαν αφορμή να ξεσπάσουν το ρατσιστικό μένος τους.

Βίντεο που κυκλοφορούν από τη Λέσβο την ώρα που φτάνουν οι πρόσφυγες μέσα σε βάρκες, προκαλούν ντροπή και αποτροπιασμό.

Ορισμένοι κάτοικοι της Μυτιλήνης εμποδίζουν πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ των οποίων μία έγκυος και μικρά παιδιά, να αποβιβαστούν στο λιμάνι.

«Τα σύνορα έκλεισαν, γιατί ήρθατε;… Πίσω στην Τουρκία…». «Αφήστε τους μέσα στη βάρκα, αλλιώς θα πάνε απέναντι και θα τρέχουν σαν τα ποντίκια», «Να μπούμε σε μια βάρκα – ποιος έχει μια βάρκα; -και να τους τραβήξουμε μέσα», «Στη θάλασσα…» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι.

Απείλησαν και χτύπησαν δημοσιογράφους

Ορισμένοι επιτέθηκαν κατά γερμανού δημοσιογράφου του τηλεοπτικού δικτύου ZDF, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι, και μιας Ελληνίδας καμεραμάν ρίχνοντας τα πράγματά τους στη θάλασσα. Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους προπηλάκισαν και την επικεφαλής του γραφείου Λέσβου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Michael Trammer χτυπήθηκε από φασίστες που πέταξαν τις φωτογραφικές του μηχανές στη θάλασσα.

I was attacked by fascists as locals try to push a boat of refugees that was in distress earlier away from the port of Thermi on #Lesvos. I am (kinda) ok, don’t worry – the refugees though are still sitting in the boat. Plastic bottles are thrown at them. #Europe2020 pic.twitter.com/BE00gc9pXB — Michael Trammer (@mic_tra) March 1, 2020

Όπως καταγγέλλει στην κάμερα της τοπικής ιστοσελίδας stonisi.gr μια κάτοικος της Μυτιλήνης η οποία έγινε μάρτυρας της ακροδεξιάς βίας κατά των φωτορεπόρτερ «ήμασταν στην άλλη άκρη του μόλου και κοιτάζαμε από απέναντι τη βάρκα και βλέπω να έρχεται προς την πλευρά μας ένα τσούρμο νεολαίοι οι οποίοι μόλις φτάνουν κοντά μας φοράνε μάσκες –παιδιά, μικροί- και τον έπιασαν τον νεαρό (σ.σ. τον φωτογράφο) του πέταξαν την κάμερα και του χτυπούσαν το κεφάλι στα βράχια. Αν δεν επέβαινα θα τον είχαν σκοτώσει, δεν υπάρχει περίπτωση».

Ακόμη, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, Νίκη Τσιριγώτη και Στρατής Κόμβος, που προσπάθησαν να εκλογικεύσουν τους συγχωριανούς του για να βγουν από το νερό οι πρόσφυγες, δέχτηκαν δέχτηκαν ύβρεις και απωθήθηκαν από το πλήθος.

Ο ανταποκριτής του Spiegel στην Ελλάδα, Γιώργος Χρηστίδης, σε αναρτήσεις του στο Twitter κατήγγειλε φραστικές απειλές σε βάρος του τόσο στη Θέρμη όσο και κοντά στο στρατόπεδο συγκέντρωση της Μόριας κάνοντας λόγο για «μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα».

Ο δημοσιογράφους τονίζει ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο και χαρακτήρισε δειλούς τους διαδηλωτές στο λιμάνι, που δεν δίνουν νερό ούτε στα μωρά και προσπάθησαν να ρίξουν τον ίδιο στην θάλασσα.

Στο «μπλόκο» προς τη Μόρια, ο Χρηστίδης ρώτησε κάτοικο γιατί συμμετέχει και εκείνος του απάντησε να σηκωθεί να φύγει. Όταν δεν τον ρώτησε «αλλιώς;» ο άνδρας έβγαλε μια σιδερένια αλυσίδα και προσπάθησε να τον χτυπήσει. «Έχω ονοματεπώνυμο» γράφει ο ανταποκριτής.

Now protestors tried to push me overboard at sea for shooting video Bullies and cowards keeping ppl in a boat not even giving babies water Policeman said „I shouldn’t incite them“ #Lesvos A dark day for Greece pic.twitter.com/Pc2R5FfzFU — Giorgos Christides (@g_christides) March 1, 2020

Some locals blocking access to #Moria camp nearby for new arrivals . I asked one why, he told me to get the fuck out „or else“? I asked. He took out an iron chain and tried to strike me I didn’t let him and he stepped down They can’t handle a reporter but they ll save the nation pic.twitter.com/of30Lqfg8M — Giorgos Christides (@g_christides) March 1, 2020

Κλείνει τα σύνορά του ο δήμος Μυτιλήνης

«Αποφασίσαμε ομόφωνα με τις τοπικές κοινότητες και με την κοινωνία μετά από διαβούλευση να κλείσουμε τα σύνορα του Δήμου Μυτιλήνης, έτσι ώστε μετανάστες, οι οποίοι θα μπουν από άλλο Δήμο να μην εισέλθουν στο ΚΥΤ της Μόριας το οποίο βέβαια δεν αντέχει άλλο» τόνισε στην κάμερα του «Ν» ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης.

«Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε το μήνυμα σε αυτούς που ασκούν μεταναστευτική πολιτική, έτσι ώστε απόψε στο ΚΥΣΕΑ το οποίο συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα, να ακουστούν οι πολίτες του νησιού πλέον, απαιτώντας όλοι μαζί τη διαφύλαξη και τη φύλαξη αυτού του νησιού», πρόσθεσε.



Ο κ. Κύτελης ζητά από το ΚΥΣΕΑ (σ.σ. Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας) να στείλει δύο πλοία, έτσι ώστε 5.000 αιτούντες άσυλο να φύγουν αμέσως από το νησί για να αποσυμφορηθεί το ΚΥΤ. Επίσης ζητά δύο πλοία «πάνω στα οποία θα γίνεται η ταυτοποίηση του ασύλου και από εκεί και στο εξής να κατανέμονται αναλόγως.

«Είμαστε διατεθειμένοι με όποιο κόστος, να διαφυλάξουμε δίπλα στους πολίτες την κανονικότητα του δήμου μας. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος Μυτιλήνης να αντέξει άλλο το σύνολο της φιλοξενίας των μεταναστών.