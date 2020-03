Νέο SMS των ελληνικών Αρχών σε πρόσφυγες: «Κανείς δε μπορεί να περάσει τα σύνορα»

Το μήνυμα που μεταδίδεται στα κινητά όσων πλησιάζουν τα σύνορα από την Ελληνική Κυβέρνηση είναι το εξής:

No one can cross the Greek borders. All those attempting illegal entry, are effectively prevented from entering. Numbers cited by Turkish authorities are entirely false and misleading.

Πρόκειται για διαφοροποίηση από το προηγούμενο μήνυμα .

Έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή.

Η (ανεπίσημη) μετάφραση του αποτρεπτικού μηνύματος είναι : «Κανείς δεν μπορεί να περάσει τα ελληνικά σύνορα. Όλοι όσοι επιχειρούν παράνομη είσοδο, εμποδίζονται πραγματικά να εισέλθουν. Οι αριθμοί που αναφέρουν οι τουρκικές αρχές είναι εντελώς ψευδείς και παραπλανητικοί».

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι πρόκειται για διαφοροποίηση από το προηγούμενο μήνυμα και πως έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή.

Το προηγούμενο SMS

Στο προηγούμενο μήνυμα των ελληνικών αρχών, αναφερόταν ότι η Ελλάδα ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας των συνόρων της στο μέγιστο και προειδοποιεί μετανάστες και πρόσφυγες να μην επιχειρήσουν να περάσουν παράνομα τα σύνορα.