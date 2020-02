Στον Μπονγκ Τζουν Χο, για τα «Παράσιτα», το Όσκαρ Σκηνοθεσίας

Την πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη της βραδιάς έκανε ο Μπονγκ Τζουν Χο, ο οποίος κέρδισε το Oscar σκηνοθεσίας για την ταινία του «Παράσιτα».

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020