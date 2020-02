Στη Λόρα Ντερν το Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου

Ούτε στον Β’ γυναικείο ρόλο έκαναν την έκπληξη τα φετινά Oscar με την Λόρα Ντερν να παίρνει το βραβείο στην εν λόγω κατηγορία.

Η 53χρονη ηθοποιός, σήμερα είχε γενέθλια, πήρε το αγαλματίδιο για την ταινία «Ιστορία Γάμου».

«Some say never meet your heroes, but I say, if you are really blessed, you get them as your parents. I share this with my acting heroes, my legends, Diane Ladd and Bruce Dern. You got game. I love you.» -Laura Dern#Oscars pic.twitter.com/Tjvdq9is5h

