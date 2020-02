Oscars 2020: Η εντυπωσιακή έναρξη της μεγάλης τελετής

Με εντυπωσιακό τρόπο, ίσως τον καλύτερο των τελευταίων ετών, ξεκίνησαν τα φετινά βραβεία Oscars.

Στη σκηνή του Dolby Theatre ανέβηκε η φοβερή Ζανέλ Μονέ, η οποία παρέα με τους του χαρακτήρες από τις 8 υποψήφιες στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας, ξεσήκωσαν το κατάμεστο θέατρο.

Άπαντες χειροκροτούσαν όρθιοι στο τέλος της ερμηνείας.

#Oscars Moment: @JanelleMonae kicks off the #Oscars with an opening number that leaves everyone feeling alive! pic.twitter.com/J76UFuqxby

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020