Απολογισμό της επίσκεψής του στην Κρήτη έκανε μέσω Instagram ο Μητσοτάκης

Ένα Σαββατοκύριακο στο νησί μου, την Κρητη. Ξεκινήσαμε από το Ηράκλειο και την τελετή θεμελίωσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Κρήτης, στο Καστέλι. Ένα έργο που βάλτωνε για χρόνια, επιτέλους ξεκινά! Συνεχίσαμε με βόλτα και ρακές στο Ρέθυμνο. Αμέσως μετά επισκεφθηκαμε την 115 Πτέρυγα Μάχης, στα Χανιά, όπου θα δρομολογηθεί ένα εξαιρετικά πρωτοπόρο πρόγραμμα που θα την καταστήσει πλήρως ενεργειακά αυτόνομη και θα επιτρέψει την περικοπή της ετήσιας δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας κατά €400.000. Η μέρα τελείωσε στην Περιφέρεια Κρήτης και στον Δήμο Χανίων όπου συζητήσαμε με τους τοπικούς φορείς για τον ΒΟΑΚ. Τους διαβεβαίωσα ότι ο διαγωνισμός για τον νέο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης θα προκηρυχθεί το 2021!