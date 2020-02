Αντετοκούνμπο: «Χαίρομαι για τα παιχνίδια που νικάμε, αλλά έχω πολλά να βελτιώσω»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε του Μιλγουόκι Μπακς σε ακόμα μία νίκη με 112-101 επί των Σίξερς. Ο Greek Freak είχε 35 πόντους, 20 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Ωστόσο, στις δηλώσεις του ο σούπερ σταρ των «Ελαφιών» έχει ακόμα πολλούς τομείς να βελτιωθεί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Κάναμε καλή δουλειά. Προσπάθησε να πάρει πολλά φάουλ. Ο Εμπίντ, όμως, είναι μεγάλος παίκτης και πιστεύω κάναμε καλή δουλειά στο να τον σταματήσουμε».

Για τον Πατ Κόνατον: «Εγώ και ο Πατ έχουμε καλή σύνδεση. Μπορεί να διαβάσει που θα τον μαρκάρουν, είναι τόσο αθλητικός, έκανε πολύ καλό διάβασμα».

Για τις νίκες των «ελαφιών» και τα 20 ριμπάουντ που πήρε: «Χαίρομαι που νικάμε, χαίρομαι που παίζουμε καλά, αλλά μπορώ να γίνω ακόμα καλύτερος, εξυπνότερος, πιο σκληρός, μπορώ να πασάρω καλύτερα, να βάλω σουτ, τρίποντα. Αυτή είναι η νοοτροπία μου. Χαίρομαι για τα παιχνίδια, που νικάμε, αλλά έχω πολλά να βελτιωθώ, για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου».

Για τα trades που έγιναν στο ΝΒΑ και το γεγονός ότι οι Μπακς δεν έκαναν καμία αλλαγή: «Πολλές ομάδες παίρνουν παίκτες για να τα πάνε καλύτερα εναντίον μας. Πιστεύω πως είμαστε η καλύτερη ομάδα στο ΝΒΑ. Έχουμε το καλύτερο ρεκόρ. Για μένα, δεν θα έπρεπε ούτως ή άλλως να γίνουν αλλαγές. Η χημεία μας είναι πολύ καλοί, οι παίκτες που έχουμε παίζουν εκπληκτικά, με αυτούς τους παίκτες θέλω να πάω μαζί στον… πόλεμο όλη τη σεζόν. Είμαι χαρούμενος που έχουμε ακόμα την ίδια ομάδα. Βέβαια, για να νικήσεις σε αυτή τη λίγκα, για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα, πρέπει να διορθώσεις. Το Τορόντο το έκανε αυτό με εμάς. Θα έρθει η στιγμή που θα κάνουμε κι εμείς, αλλά το να βλέπεις άλλες ομάδες να κάνουν αλλαγές, για να μας σταματήσουν, σε κάνει να νιώθεις καλά».

Για το αν είχε πλάνο στο draft του All-Star Game: «Όχι. Είχα απλά τη λίστα κι επέλεγα τον επόμενο διαθέσιμο. Παίκτες που θα παίζουν σκληρά, που θα πασάρουν, που θα διασκεδάσουν. Μού «ξέφυγαν» μερικοί παίκτες που ήθελα να παίξω μαζί, όπως ο Ντόντσιτς και ο Λίλαρντ, αλλά… την επόμενη χρονιά».

Για το ότι επέλεξε πρώτο τον Εμπίντ και αν του το είχε πει: «Όχι, δεν του το είπα. Δεν ξέρω αν το ξέρει, αλλά πέρυσι ο Κάρι ήταν ο πρώτος που επέλεξε και ο Εμπίντ ο δεύτερος, φέτος ήταν πρώτος. Είναι κουλ τύπος, πολύ καλός στα αποδυτήρια και να είσαι μαζί. Πιστεύω θα παίξει σκληρά, μπορεί να πασάρει, να βάλει σουτ, οπότε θα περάσουμε καλά».

«I think we have the best team in the NBA… The chemistry we have on the team is amazing right now.» pic.twitter.com/YUB9gpjL1K

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 7, 2020