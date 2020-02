Δαιμονία Νύμφη ετών 26

Ήταν πριν δύο χρόνια όταν μια από τις μεγαλύτερες εθνικές βιβλιοθήκες, η British Library επικοινώνησε με τους Δαιμονία Νύμφη, ώστε να συμπεριλάβει το έργο τους στο αρχείο της. Πλέον, αυθεντικό υλικό – cd και βινύλια με μουσική του ντουέτου αποτελούν μέρος της συλλογής της βιβλιοθήκης.

Η παραπάνω είναι μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην πορεία τους, αλλά σίγουρα όχι η μοναδική. Η ελληνική μπάντα με έδρα το Λονδίνο, η οποία σαρώνει με τις αρχαίες λύρες της όλο τον κόσμο, έρχεται για δύο live σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα παρουσιάσει κομμάτια από το σύνολο της δισκογραφίας της, αλλά και καινούριο ακυκλοφόρητο υλικό, προσφέροντας ένα θέαμα που συνδυάζει τη διονυσιακή έκσταση με τη θεατρική τελετουργία.

Οι Δαιμονία Νύμφη σχηματίστηκαν το 1994, οπότε και ξεκίνησαν μια μαγική περιπλάνηση ανάμεσα στους μύθους και τους ήχους της ελληνικής αρχαιότητας. Ιδρυτικά μέλη, ο Σπύρος Γιασαφάκης και η Εύη Στεργίου.

Η μουσική τους προσεγγίζει, άλλοτε μια τελετουργική και άλλες φορές μια πιο θεατρική ματιά. Όργανα όπως η λύρα, η αρχαία κιθάρα και η βάρβιτος, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα των αντίστοιχων αρχαίων ελληνικών οργάνων από το Νικόλαο Μπρα, ξεδιπλώνουν τον δικό τους ήχο και αποζητούν νέα υπόσταση.

Το 2008 η έδρα τους μεταφέρθηκε στο Λονδίνο, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εμφανιστεί στα πιο δημοφιλή μεσαιωνικά, folk, fairy world φεστιβάλ της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά και σε πολλές θεατρικές σκηνές του Λονδίνου. Πλέον, οι Δαιμονία Νύμφη αποτελούν μια κολεκτίβα μουσικών και χορευτών, από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, που συνεργάζονται για να δημιουργήσουν πάνω στη σκηνή μια μυστικιστική βακχική τελετουργία.

Οι συνεργασίες τους

Έως σήμερα, οι Δαιμονία Νύμφη έχουν κυκλοφορήσει έξι άλμπουμ, με πιο πρόσφατη δουλειά τους το «Μάκμπεθ» (2017). Έχουν προηγηθεί τα: Ψυχοστασία», «Κραταιά Αστεροπή», το ομώνυμο «Δαιμονία Νύμφη», το μίνι cd «Τυρβασία» και ο «Βακχικός Χορός των Νυμφών» που πρωτοκυκλοφόρησε σε βινύλιο.

Οι συνεργασίες τους, εντός και εκτός στούντιο, πολυάριθμες. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους: Δήμητρα Γαλάνη, Ψαραντώνη, Αλκίνοο Ιωαννίδη, Αναστασία Έδεν (εξ Άβατον), Φένια Παπαδόδημα, Peter Ulrich (Dead Can Dance, This Mortal Coil) και Dessislava Stefanova.

Σημαντική είναι και η πορεία τους στο θέατρο, η οποία ξεκίνησε στο Λονδίνο, όπου σε συνεργασία με το Theatre Lab Company και τη σκηνοθέτη Αναστασία Ρεβή, συνέθεσαν και παρουσίασαν ζωντανά τη μουσική σε τέσσερις θεατρικές παραγωγές στη βρετανική πρωτεύουσα. Το 2016, πάλι σε συνεργασία με την Αναστασία Ρεβή, συνέθεσαν τη μουσική για την παράσταση «Μάκμπεθ» που ανέβηκε στο ΚΘΒΕ κατά τη χειμερινή περίοδο. Η δουλειά αυτή κυκλοφόρησε σε cd το 2017 και ένα χρόνο αργότερα επανακυκλοφόρησε με την προσθήκη τριών νέων κομματιών.

Οι Δαιμονία Νύμφη έχουν γράψει, επίσης, μουσική για ταινίες («Ζωή σε πέντε πράξεις» κ.ά), ντοκιμαντέρ ( «The Τreasures of Athens and Olympia», Channel 5, UK), ) για stand-up comedy («Long story short», Colin Quinn, Broadway, New York) και για fashion shows (Gucci – Spring Summer 2016, Milan, Paris Fashion Week 2018).

Τον Δεκέμβριο του 2019, δε, η μουσική τους συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που οργανώθηκαν στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας στα πλαίσια του θεσμού «Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης».

