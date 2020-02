Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες: Μεγάλη έκθεση για τον δημιουργό του «Εκατό χρόνια μοναξιά»

«Βασικά, η λογοτεχνία δεν είναι άλλο παρά ξυλουργική» είχε, κάποτε, πει ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ο δημιουργός τού «Εκατό Χρόνια Μοναξιά» σε κάποιον που του έπαιρνε συνέντευξη. Τα αρχεία του είναι η απόδειξη: σημείωνε με κόκκινο στυλό πάνω στα δακτυλόγραφά του, έκοβε λωρίδες χαρτί και κάλυπτε με αυτές φράσεις που δεν ήθελε πλέον και τις αντικαθιστούσε με άλλες. Έως τις 19 Ιουλίου, ο κόσμος μπορεί να δει από κοντά αυτή τη διαδικασία, στην έκθεση «Gabriel García Márquez: The Making of a Global Writer» η οποία φιλοξενείται στο Harry Ransom Center του Πανεπιστημίου του Τέξας, στο Όστιν. Μέσα από πρωτότυπα έργα και φωτογραφίες, η δίγλωσση έκθεση αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάρκες, από τότε που ήταν ένα ντροπαλό αγόρι στην Κολομβία έως ότου έγινε αστέρας της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Τα περισσότερα εκθέματα προέρχονται από το Harry Ransom Center, το οποίο απέκτησε τα προσωπικά αρχεία του Μάρκες μετά τον θάνατό του, το 2014. Το κέντρο άνοιξε το αρχείο το 2015 και ψηφιοποίησε χιλιάδες υλικά, το 2017. «Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση της δουλειάς που έκανε ο Μάρκες στο διάστημα της ζωής του, κάνοντας χρήση των προσωπικών του αρχείων. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πράγματα τα οποία οι μελετητές του Γκαρσία Μάρκες δεν έχουν δει ποτέ στο παρελθόν» τόνισε ο επιμελητής της έκθεσης Άλβαρο Σαντάνα-Ακούνια, του οποίου το βιβλίο «Ascent to Glory: How One Hundred Years of Solitude Was Written and Became a Global Classic» θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι.

Του πήρε σχεδόν μία εικοσαετία του Μάρκες για να καταφέρει να γίνει συγγραφέας λογοτεχνίας χωρίς ανάγκη για άλλη απασχόληση. Δούλεψε ως δημοσιογράφος και εξέδωσε βιβλία και συλλογές διηγημάτων σε μικρούς εκδοτικούς οίκους, αλλά παρέμενε γνωστός μόνον στους λογοτεχνικούς κύκλους. Όλα αυτά άλλαξαν το 1967 με την κυκλοφορία του «Εκατό Χρόνια Μοναξιά», που τον εκτόξευσε στο παγκόσμιο λογοτεχνικό στερέωμα (και στη συνέχεια τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1982).

Εκτίθενται περί τα 300 αντικείμενα. Από τη γραφομηχανή του και χειρόγραφά του έως μια συσκευή τηλεφώνου στην οποία ο επισκέπτης, καλώντας έναν αριθμό, μπορεί να ακούσει τον Μάρκες να διαβάζει στα Ισπανικά το πρώτο κεφάλαιο του «Εκατό Χρόνια Μοναξιά». Επιπλέον, στην έκθεση περιλαμβάνονται πρωτότυπες σελίδες και φωτογραφίες συγγραφέων που επηρέασαν την πέννα του, όπως του Τζέιμς Τζόις, της Βιρτζίνια Γουλφ και του Ουίλιαμ Φόκνερ, αλλά και η αλληλογραφία του με πολιτικούς ηγέτες σαν τον Φιντέλ Κάστρο.

Η έκθεση «Gabriel García Márquez: The Making of a Global Writer» εξερευνά όχι μόνο τη ζωή τού συγγραφέα Μάρκες, αλλά και τη ζωή τού δημοσιογράφου Μάρκες και τη ζωή τού σεναριογράφου Μάρκες και τη ζωή τού λογοτέχνη που επηρέαζε πολιτικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ