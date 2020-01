Μητσοτάκης: Ολόψυχη συμπαράσταση στον Ερντογάν και τον τουρκικό λαό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του εξέφρασε τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη των Ελλήνων στον τουρκικό λαό για τον αποψινό καταστροφικό σεισμό.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εφόσον ζητηθεί.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, τόνισε ότι προς το παρόν ελέγχεται η κατάσταση από τα τουρκικά συνεργεία και ότι θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση τις πρωινές ώρες.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter είχε εκφράσει δημοσίως τη συμπάθειά του στον Ταγίπ Ερντογάν και τον τουρκικό λαό, για τον σεισμό και δηλώνοντας ότι οι ελληνικές ομάδες έρευνας και διάσωσης είναι έτοιμες να βοηθήσουν.

Ακολουθεί το tweet του πρωθυπουργού και η μετάφρασή του:

«My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist».

«Η ολόψυχη συμπάθειά μου προς τον Πρόεδρο @RTErdogan και τον τουρκικό λαό μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης είναι έτοιμες να βοηθήσουν».

Επικοινωνία Δένδια – Τσαβούσογλου

Επίσης, τηλεφωνική επικοινωνία με τον τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε και ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την γειτονική χώρα.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε την αλληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον τουρκικό λαό και την τουρκική κυβέρνηση που δοκιμάζονται αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Επίσης, ο έλληνας ΥΠΕΞ επεσήμανε την απόλυτη ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει άμεσα τις προσπάθειες των τουρκικών αρχών για την παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας προς τους πληγέντες.

Ακόμη, ο κ. Δένδιας επικοινώνησε και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με τον οποίο συνεννοήθηκε να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλιμάκια της ΕΜΑΚ ώστε να μεταβούν στην Τουρκία, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις.