Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Να σταματήσουν οι τουρκικές γεωτρήσεις στην Κύπρο

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 12: A sign stand outside the U.S. State Department September 12, 2012 in Washington, DC. U.S. Ambassador to Libya J. Christopher Stevens and three other Americans were killed in an attack on the U.S. Consulate in Benghazi, Libya. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Νέα στήριξη στην πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τις παράνομες γεωτρήσεις του «Γιαβούζ» επιφύλασσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καθώς σε μία ξεκάθαρη παρέμβασή του, αναφέρει ότι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιώματα από το έδαφος της Κύπρου. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή την αποστολή του γεωτρύπανου «Γιαβούζ» στη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού, καλεί σε αυστηρούς τόνους την Άγκυρα να βάλει φρένο σε όλες τις γεωτρητικές της δραστηριότητες εντός των υδάτων της Κύπρου. Εκρηκτική η κατάσταση στη Λιβύη – «Έρχεται μεγάλη καταστροφή» προειδοποιεί ο Σάρατζ Πρόκληση του «Γιαβούζ» Απαντώντας σε ερώτηση Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε την παρουσία του «Γιαβούζ» στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ προκλητικό βήμα που θα δημιουργήσει εντάσεις στη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανησυχούν έντονα για τις πληροφορίες που αφορούν τις γεωτρήσεις της Τουρκίας στα ύδατα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων αποστολής του ‘Γιαβούζ’ νότια της Λεμεσού. Αυτό το προκλητικό βήμα δημιουργεί εντάσεις στην περιοχή. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτή τη δραστηριότητα», ανέφερε ο εκπρόσωπος. Υπό αυτό το πρίσμα, επανέλαβε τη πάγια θέση της Ουάσιγκτον, η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιοποιήσει τους πόρους που βρίσκονται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δήλωση του εκπροσώπου αναγνωρίζει ότι «μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιώματα από το έδαφος της Κύπρου». Οι ΗΠΑ, αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενθαρρύνει όλα τα μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση, με τον εκπρόσωπο της αμερικανικής διπλωματίας να καλεί όλες τις πλευρές να απέχουν από ενέργειες που ενδέχεται να αυξήσουν τις εντάσεις στη περιοχή. «Καλούμε όλα τα κράτη να επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο (για τη θάλασσα). Η ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία, να εντείνει τον διάλογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων και μεταξύ των γειτόνων και να αποτελέσει τη βάση για βιώσιμη ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία», τόνισε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να στηρίζει τη προοπτική μιας ισομερούς λύσης για τον καταμερισμό των πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων μεταξύ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. Ηχηρό μήνυμα και από τον Πομπέο Η παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έρχεται μία ημέρα μετά την επιστολή στήριξης στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. Μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι στην επίμαχη επιστολή ο αμερικανός ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει ως «καταπληκτικές» τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Ο Μάικ Πομπέο διαβεβαίωσε πως «οι ΗΠΑ θα στηρίζουν πάντα την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δημοκρατία» στην περιοχή. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τα παραπάνω στοιχεία» δήλωσε, επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, προτού συμπληρώσει πως «οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες να στηρίξουν την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία στην Ελλάδα». Το περιεχόμενο της επιστολής παρουσιάστηκε χθες, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Στην επιστολή αυτή, όπως είπε ο κ. Πέτσας, οι ΗΠΑ δεν μιλούν μόνο για την υποχρέωση επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα και για την αποφυγή προκλητικών πράξεων ή διακηρύξεων. Κυρίως τονίζουν και μάλιστα δυο φορές στην ίδια επιστολή, ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες να στηρίξουν την ευημερία, την ασφάλεια και τη Δημοκρατία της Ελλάδας. Επιπλέον τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ελλάδα ως ηγέτη στην Ευρώπη, ως σύμμαχο – κλειδί και ως κρίσιμο παίκτη στην ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Είναι σαφές ότι η επιστολή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Είναι ταυτόχρονα μια αποστομωτική απάντηση σε αυτούς που βιάστηκαν να απαξιώσουν την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον πριν από δυο εβδομάδες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας. Η Αθήνα «παίζει» το γαλλικό χαρτί