Ένας νεκρός από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στην Ισπανία

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του την Τρίτη ως συνέπεια της έκρηξης που σημειώθηκε σε ένα εργοστάσιο χημικών στην πόλη Ταραγόνα της Καταλονίας, στην Ισπανία.

Η εφημερίδα La Vanguardia έγραψε στον ιστότοπό της ότι ο άνθρωπος σκοτώθηκε, αφού κατέρρευσε κτίριο, ως αποτέλεσμα του ωστικού κύματος που προκάλεσε η έκρηξη.

Tα ισπανικά μέσα αναφέρουν ακόμη ότι έξι άτομα τραυματίστηκαν – κάποια από αυτά έχουν σοβαρά εγκαύματα.

H έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο οξιράνιου το απόγευμα της Τρίτης.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Καταλονίας έχει ειδοποιήσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τοξικό νέφος.

#Update : Just in – A CCTV video showing you the moment of the explosion at the petroleum industrial chemical plant in the city of #Tarragona , #Catalonia in #Spain pic.twitter.com/5YaaRQsNF4

#Update: Just in – Reports says that people in the area of around 5KM felt the shockwave of the explosion at a industrial site in #Tarragona in #Catalonia in #Spain. pic.twitter.com/ZWkUf99VIm

