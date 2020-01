Νέος χάρτης-πρόκληση από την Τουρκία – Στο στόχαστρο το Καστελόριζο

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα βάζοντας ξανά στο στόχαστρό της το Καστελόριζο.

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής αεροναυτικών θεμάτων του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Τσαγατάι Ερτσιγιές , ανάρτησε χάρτη που απεικονίζει το Καστελόριζο και την αντικείμενη τουρκική ακτή και προέβη σε ένα προκλητικό σχόλιο μέσω Twitter.

«Το να πιστεύεις ότι ένα μικρό νησί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που βρίσκεται δύο χιλιόμετρα μακριά από την Τουρκία και 570 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, μπορεί να δημιουργήσει θαλάσσια ζώνη 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι γελοίο», γράφει χαρακτηριστικά.

Believeing that a tiny island of 10 km2, located 2km away from Turkey and 570km away from Greece can create 40.000 km2 maritime zone in the East Mediterranean is ridiculous. https://t.co/Q0Os8GiZi0

Μάλιστα ο Τούρκος αξιωματούχος, απαντώντας σε άλλο χρήστη, υποστηρίζει ότι όσα λέει δεν είναι προσωπική του άποψη, αλλά πρόκειται για μια κοινή ορολογία που έχει βάση στο διεθνές δίκαιο.

“Wrong Side of the Median Line”. Sorry it is not a personal opinion. It is a terminology / common language used by and before ICJ according to international law to identify the situation of such islands in maritime boundary delimitation. Check out some examples below: pic.twitter.com/thYaZtLbHr

