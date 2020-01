Ενημέρωση Μητσοτάκη σε Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων για τις τουρκικές προκλήσεις

Οι παράνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μέλη των δύο νομοθετικών σωμάτων του Κογκρέσου, της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε αρχικά με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, η οποία ασκεί σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και στελεχώνεται από εξέχοντες, πολύπειρους γερουσιαστές που έχουν ηγετικό ρόλο στα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ. Μέλη της Επιτροπής, κυρίως ο ανώτερος Δημοκρατικός Robert Menendez, πρωτοστάτησαν στην προώθηση και υπερψήφιση του East Med Act τον Δεκέμβριο.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ρεπουμπλικάνος James E. Risch, ο κ. Menendez και οι γερουσιαστές Jean Shaheen, Marco Rubio, Chris Murphy, Chris Coons, Rand Paul, Mitt Romney, Ron Johnson, Ted Cruz και Ed Markey. Να σημειωθεί πως είναι σπάνιο ένας ξένος ηγέτης να γίνεται δεκτός από τόσα πολλά μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την προοπτική της «επιστροφής» της ως ηγέτιδας δύναμης στην περιοχή των Βαλκανίων και ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο γερουσιαστής Bob Menendez από την πλευρά του ανέβασε φωτογραφίες από την συνάντησή του με τον έλληνα πρωθυπουργό με τα ακόλουθα σχόλια:

«Χαίρομαι που υποδέχομαι τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στο Καπιτώλιο σήμερα ώστε να συζητήσουμε τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και να επαναβεβαιώσουμε την κοινή προσήλωσή μας στην δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να δώσουμε στην Κυριάκο Μητσοτάκη ένα κορνιζαρισμένο αντίτυπο του Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act που θα ενισχύσει τις κοινές προσπάθειές μας να προωθήσουμε την ειρήνη την ευημερία και την ασφάλεια».

I also had the opportunity to present @kmitsotakis with a framed copy of my Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act which would strengthen our joint efforts to promote peace, prosperity, and security. pic.twitter.com/yKREj1tIz6

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) January 8, 2020