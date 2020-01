Πάιατ : Πολιτικής και διπλωματικής σημασίας η υπογραφή για τον EastMed

Τη στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον αγωγό EastMed, μέσω της συμμετοχής της στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, επανέλαβε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.

Ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε την πολιτική και διπλωματική σημασία αυτής της νέας συμφωνίας.

Η τοποθέτηση του Τζέφρι Πάιατ αποτελεί μια έμμεση απάντηση στις σημερινές ανακοινώσεις της Τουρκίας για την υπογραφή της συμφωνίας για τον ενεργειακό αγωγό EastMed, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Ο κ. Πάιατ απάντησε στον δημοσιογράφο Νίκο Μαλκούτζη, ο οποίος υποστήριξε πως «σε οικονομικούς/ενεργειακούς όρους, ο αγωγός απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί σημαντικός». Ειδικότερα, ο αμερικανός πρέσβης, υποστήριξε:

«Νίκο μην υποβαθμίζεις τις πολιτικές και διπλωματικές επιπτώσεις της νέας κατασκευή, που η κυβέρνησή μου υποστήριξε δια μέσου της διαδικασίας 3+1».

But Nick do not discount the political and diplomatic implications of this new construct (which my government has supported through the 3+1 process)

