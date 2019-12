NBA : Νέο χτύπημα στον προσαγωγό δέχτηκε ο Λεμπρόν

Ένα χτύπημα του Πάτρικ Μπέβερλι με το γόνατο φαίνεται πως ήταν η αιτία να υποτροπιάσει ο τραυματισμός του Λεμπρόν στον προσαγωγό.

Ο γκαρντ των Κλίπερς έπεσε άσχημα πάνω στο «Βασιλιά» και αυτό ίσως στοιχίσει στο σταρ των Λέικερς τη συμμετοχή του σε κάποια παιχνίδια.

«Αισθανόμουν υγιής όταν ξεκίνησε το παιχνίδι. Στη δεύτερη ή την τρίτη κατοχή ένιωσα ένα χτύπημα από τον Μπέβερλι, κάτι που με γύρισε εκεί που ήμουν πέντε μέρες πριν» δήλωσε μετά το ματς ο Λεμπρόν.

There’s a possibility LeBron’s groin injury could cause him to miss some time, per @mcten

“There are people within the Lakers organization that are already encouraging LeBron to take this injury very serious” pic.twitter.com/vgFrCOJfmJ

— NBA Central (@TheNBACentral) December 26, 2019