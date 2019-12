Χριστούγεννα στην Αθήνα: Τα καλύτερα σε θέατρο, σινεμά, εικαστικά, χορό, μουσική

Γράφουν οι Μαριλένα Αστραπέλλου, Γιάννης Ζουμπουλάκης, Μυρτώ Λοβέρδου, Γιώργος Νάστος, Γιώργος Σκίντσας, Ισμα Μ. Τουλάτου

Μια περιήγηση σε όλες τις τέχνες που θα απασχολήσουν το κοινό της Αθήνας την περίοδο των χριστουγεννιάτικων γιορτών. Στάσεις στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στα εικαστικά, στον χορό, στις μουσικές εκδηλώσεις, ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Αλλά και μια ενότητα που αφορά αποκλειστικά το παιδί. Τι πρέπει να προσέξετε, τι δεν πρέπει να χάσετε

ΘΕΑΤΡΟ

Από τη Μαρίκα Κοτοπούλη στην πόρνη του Χρονά

-Ο κόσμος της σπουδαίας ελληνίδας ερμηνεύτριας του θεάτρου Μαρίκας Κοτοπούλη ζωντανεύει μέσα από την παράσταση «Μαρίκα» που προτείνει ο Πέτρος Ζούλιας, με τη Νένα Μεντή στον επώνυμο ρόλο. Βασισμένο σε βιβλία, κείμενα, συνεντεύξεις, διηγήσεις, το έργο διατρέχει τη ζωή της Κοτοπούλη και μαζί την εποχή της. Στο θέατρο Χώρα.

-Η «Γυναίκα της Πάτρας» επιστρέφει. Η παράσταση που πρωτοανέβηκε προ δεκαετίας σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου με την Ελένη Κοκκίδου, παίζεται τώρα στο θέατρο Πόλη. Το κείμενο του Γιώργου Χρονά περιλαμβάνει μια σειρά συνεντεύξεων της κεντρικής ηρωίδας προς τον συγγραφέα (τη δεκαετία του ’80) και συμπυκνώνει με ιδιαίτερο τρόπο την ιστορία της ζωής μια πόρνης. Το κείμενο του Χρονά συναντά την πληθωρική Ελένη Κοκκίδου και η μείξη δημιουργεί σκηνική έκρηξη.

-Σκηνοθετημένη από τον Αρη Τρουπάκη σε μετάφραση Ελσας Ανδριανού, η μεταφορά του μυθιστορήματος «Μεθυσμένη πολιτεία» του Σωτήρη Πατατζή στη σκηνή του Αλκυονίς επίσης ξεχωρίζει: ένας περιπλανώμενος θίασος αποτυχημένων, κυρίως, ανθρώπων επισκέπτεται μια μικρή επαρχιακή πόλη και αναστατώνει τη ζωή των κατοίκων. Με τον Δημήτρη Ημελλο, τον Δημοσθένη Παπαδόπουλο, την Κατερίνα Μισιχρόνη κ.ά.

-Ενα προσωπικό, εξομολογητικό κείμενο είναι «Η αδερφή μου» του Σταύρου Ζουμπουλάκη που παρουσιάζεται στον ξεχωριστό χώρο της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου, στο Σύνταγμα. Ο Περικλής Μουστάκης σκηνοθετεί και παίζουν η Δώρα Στυλιανέση και ο Δημήτρης Σιγανός, ακολουθώντας τα βήματα της αδελφής του συγγραφέα μέσα από την επιληψία, τον πόνο, την πίστη και την καλοσύνη. Από 19/12.

-Τέλος, ένας χρηματιστής και ένας άστεγος είναι το θεατρικό ζευγάρι του έργου του Μηνά Βιντιάδη «Ο Κάτω Παρθενώνας» που ξεκινά αύριο στη σκηνή του θεάτρου Αλμα. Πρωτοανέβηκε το 2015 στο ΚΘΒΕ και τώρα παρουσιάζεται στην Αθήνα, σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη, με τον Λεωνίδα Κακούρη και τον Χρήστο Σαπουντζή.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Οι χασάπηδες του Ξενάκη, οι αισθήσεις της Μπέγκλις

-Μια επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς για την έκθεση «Christian Zervos & Cahiers d’ Art. Η αρχαϊκή στροφή» (ως την 1/3/20) οπωσδήποτε αξίζει. Παρουσιάζονται τα έργα και οι ημέρες του ελληνικής καταγωγής εκδότη Κριστιάν Ζερβός (1889-1970), ο οποίος κυκλοφόρησε ένα περιοδικό τέχνης πολύ μπροστά από την εποχή του και συνομίλησε με όλη την ευρωπαϊκή πρωτοπορία από το 1926 ως το 1960.

-Στο Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης της οδού Εϋνάρδου ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση «Κοσμάς Ξενάκης. Χασάπηδες και κριοφόροι» (ως 28/3/20). Είναι αφιερωμένη στον δημιουργό Κοσμά Ξενάκη (1925-1984) ο οποίος υπήρξε αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, ζωγράφος και γλύπτης. Η έκθεση εστιάζει στη θεματική των χασάπηδων, ιδιαίτερα αγαπητή στον πολυτεχνίτη δημιουργό, όπως επίσης και στον δάσκαλό του Γιάννη Τσαρούχη.

-Μείζον εικαστικό γεγονός είναι η έκθεση της Λίντα Μπένγκλις «In the realm of the senses» (ως τις 15/3/20) που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Η ελληνικής καταγωγής πρωτοπόρος δημιουργός πειραματίζεται με τα πιο απροσδόκητα υλικά (μεταξύ άλλων κερί, λάτεξ, αφρός πολυουρεθάνης) και δημιουργεί γλυπτά συνειρμικών προδιαγραφών και αισθησιακής υφής.

-Τέλος, μια χριστουγεννιάτικη περιήγηση στην πόλη μπορεί πάντα να συνδυαστεί με μια «γκαλερότσαρκα». Από την έκθεση ζωγραφικής «Night Garden» της Ελληνοαιγύπτιας Φαρίντα Ελ Γκαζάρ στις Kalfayan Galleries (Χάρητος, Κολωνάκι ως την 1/2/20) σε εκείνη του Γερμανού Τζόναθαν Μέσε με τους πληθωρικά χρωματικούς πίνακες στην γκαλερί Bernier / Eliades (Επταχάλκου 11, ως τις 11/1/20) και τις αφηρημένες συνθέσεις της Αφγανής Ταμίνα Αμαντιάρ στην γκαλερί Ελένη Κορωναίου στα Πετράλωνα (Δημοφώντος 30 & Θορικιών 7, ως τις 29/2/20).

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ευτυχία και (ξανά) αστρικός πόλεμος

-Η τελευταία περιπέτεια της ατελείωτης «κινηματογραφικής σειράς» φαντασίας του «Πολέμου των Αστρων», το «Star Wars: Skywalker η άνοδος» του Τζέι Τζέι Εϊμπραμς αναμένεται να είναι η ταινία που θα συγκεντρώσει πλήθη έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες από την ερχόμενη Πέμπτη 19/12. Από το 1977, όταν το πρώτο Star Wars άλλαξε το είδος της επιστημονικής φαντασίας στο σινεμά, οι φαν της σειράς αυτής ανανεώνονται συνέχεια, οπότε κάθε νέα ταινία είναι γεγονός.

-Την ίδια ημέρα όμως διανέμεται και η ελληνικού ενδιαφέροντος «Ευτυχία» του Αγγελου Φραντζή, κινηματογραφική βιογραφία της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, με τις Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Κάτια Γκουλιώνη. Μια ταινία που όχι απλώς θα έχει το κοινό της, αλλά ενδέχεται να γίνει ο εισπρακτικός θρίαμβος της τρέχουσας σεζόν (δείτε θέμα στις σελίδες του Πολιτισμού).

-Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2020, η «Βόμβα» («Bombshell») του Τζέι Ρόουτς αντλεί την ιστορία της από ένα σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους της αμερικανικής τηλεόρασης. Δυνατό γυναικείο καστ το μεγάλο ατού της ταινίας: Σαρλίζ Θερόν (υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα), Νικόλ Κίντμαν και Μάργκο Ρόμπι (επίσης υποψήφια).

-Το γυναικείο στοιχείο όμως είναι επίσης το χαρακτηριστικό του οικογενειακού δράματος «Μετά τον γάμο» που αποτελεί αμερικανικό ριμέικ της σουηδικής ταινίας της Σουζάνε Μπίερ (υποψήφια για το Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 2007). Εδώ, τους βασικούς ρόλους κρατούν η Μισέλ Γουίλιαμς και η Τζουλιάν Μουρ και η σκηνοθεσία είναι του Μπαρτ Φρέουντλιχ.

-Παράλληλα με το ντοκιμαντέρ για τον Λέοναρντ Κόεν «Μαριάν και Λέοναρντ Λόγια αγάπης» που παίζεται ήδη στις αίθουσες, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου διανέμεται και εκείνο για τον Λουτσιάνο Παβαρότι που σκηνοθέτησε ο Ρον Χάουαρντ.

-Για τους φίλους ενός πιο εναλλακτικού κινηματογράφου μια τουρκική εκδοχή των «Τριών αδερφών» του Αντον Τσέχοφ θα προβάλλεται από την Πέμπτη 19/12. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Εμίν Αλπέρ («Πέρα από τον λόφο», «Υποψίες»).

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σαββόπουλος – Μητσιάς στο Αλσος, Gadjo Dilo στο Gazarte

-Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο Μανώλης Μητσιάς συναντιούνται στο «Αλσος» του Πεδίου του Αρεως και τραγουδούν τραγούδια που έχουν ταυτιστεί με τους ίδιους και τραγούδια που αγαπούν.

– Πάντα Παραμονή Χριστουγέννων, ένα jukebox πολύχρωμο, γεμάτο τραγούδια από διαφορετικές εποχές και γλώσσες στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο: πάρτι με χορό, νοσταλγία, αγαπημένα τραγούδια και παρουσιαστές τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τους Μπλε, τον Στάθη Δρογώση και τα Κίτρινα Ποδήλατα.

-Εν τω μεταξύ τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, η Big Band του Δήμου Αθηναίων θα συνοδεύσει στο Ολύμπια, το Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, την τραγουδίστρια Πέννυ Μπαλτατζή σε μια συναυλία με χριστουγεννιάτικο άρωμα και τζαζ ήχους.

-Μισόν αιώνα μετά τους Platters και τους Temptations, οι Velvet Candles συνεχίζουν την παράδοση αυτή, αν και η καταγωγή τους είναι από τη Βαρκελώνη. Κλασικό ροκ εν ρολ, φωνητικό στυλ που μας γυρίζει στη δεκαετία του 1950 και φυσικά σουίνγκ στο Half Note (20 – 26 Δεκεμβρίου).

– Ανήμερα Χριστούγεννα και το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου οι Gadjo Dilo, η μπάντα που έχει γίνει συνώνυμο των ξεσηκωτικών lives, θα παρουσιάσει στο Roof Stage του Gazarte ένα εορταστικό gypsy jazz πρόγραμμα, γεμάτο ρυθμό, τραγούδι και χορό, ενώ στον ίδιο χώρο, οι The Swingin’ Cats, στις 26 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσουν ένα εκρηκτικό live.

-Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, ο Μάριος Φραγκούλης την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με γνωστά τραγούδια που ετοίμασε ειδικά για την περίσταση. Στην παράσταση «Christmas in Athens» ο Φραγκούλης, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού, ξανασυναντά στη σκηνή ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια από την τελευταία τους κοινή εμφάνιση τη γοητευτική σοπράνο Ντέμπορα Μάγερς, με την οποία έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν.

ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Αυλός και εκκλησιαστικό όργανο

-Σε χορευτική ονειροφαντασία διά χειρός Μορίς Μπεζάρ μετατρέπεται η κοσμαγάπητη όπερα του Μότσαρτ «Μαγικός αυλός» από τις 20 ως τις 30/12 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη). Ο εμβληματικός χορογράφος του 20ού αιώνα «εικονογραφεί» σκηνή-σκηνή για τα περίφημα μπαλέτα Μπεζάρ της Λωζάννης το δημοφιλές μουσικό παραμύθι παραμένοντας πιστός στη δημιουργία του Μότσαρτ και δημιουργεί μια παράσταση αναφοράς με κωμικά στοιχεία για μικρούς και μεγάλους. Στην εν λόγω εκδοχή του Μπεζάρ (1927-2007) ο «Μαγικός αυλός» πρωτοανέβηκε στις Βρυξέλλες και έκτοτε έχει παρουσιαστεί από τη μια άκρη του κόσμου ως την άλλη: από το Παρίσι και τη Λωζάννη ως το Τόκιο και τη Σανγκάη.

– Στο πλαίσιο του δημοφιλούς κύκλου «Χριστούγεννα στο Μέγαρο» εξάλλου εντάσσεται και το εορταστικό ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου με σολίστ τη διεθνώς καταξιωμένη Ουρανία Γκάσιου, μόνιμη οργανίστα του ΜΜΑ. Στις 22 Δεκεμβρίου (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης) θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με έργα ΓΣ Μπαχ, Μπουξτεχούντε, Σεν Σανς, Οτο Μάλινγκ κ.ά. καλώντας το κοινό σε ένα γοητευτικό μουσικό ταξίδι από την προκλασική εποχή ως τον 20ό αιώνα.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Καρυοθραύστης, Καραγκιόζης, Οδυσσέας και Playmobil

– Στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος οι εκδηλώσεις μοιάζουν ατελείωτες και ιδιαίτερα πρωτότυπες. Κατ’ αρχάς παρουσιάζεται η διαχρονικά αγαπημένη χριστουγεννιάτικη «Ιστορία του Καρυοθραύστη» σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου (Φάρος 22-24, 26-27, 29-30/12, 2-3, 5/0) με τους Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Νικόλα Παπαγιάννη και Γιώργο Χρυσοστόμου (και την πιανίστα Κατερίνα Κωνσταντούρου).

-Ενδιαφέρον επίσης έχει η χορευτική δράση «Let’s Glow» (για παιδιά 4-8 ετών, 6/1) από την ομάδα Athens Disco Kidz που προσκαλεί όλη την οικογένεια να επιδοθεί σε χορευτικές δραστηριότητες υπό τις μουσικές του DJ Palov. Τα παιδιά θα μπορούν να συναντήσουν με πολλές αφορμές και τον Αγιο Βασίλη, όπως για παράδειγμα στο Ξέφωτο του πάρκου, όπου εκείνος θα διοργανώσει πολλά παιχνίδια για αυτά (21, 28/12, 3/1).

– Χριστούγεννα χωρίς την απαραίτητη δόση θεάτρου σκιών δεν νοούνται. Ο μετρ του είδους Ηλίας Καρελλάς παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την ολοκαίνουργια υποθαλάσσια περιπέτεια «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στον βυθό» (20-30/12).

-Πάντα στο ΜΜΑ θα βρούμε και τη μοναδική παιδική ελληνική stand up comedy παράσταση για παιδιά (6-12 ετών). Το Comedy Club του Γιώργου Χατζηπαύλου επανέρχεται ανανεωμένο και με χριστουγεννιάτικη διάθεση (7-8, 14-15, 21-22, 25-26, 28-29/12, 4-6/1).

-Για τα πρώτα του Χριστούγεννα το Μουσείο Γουλανδρή στο Παγκράτι διοργανώνει ένα δημιουργικό Christmas Camp για παιδιά 6-10 ετών (24, 27 και 31/12, 02 και 03/01). Πάντα με αφετηρία τα έργα της συλλογής, τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε ένα πενθήμερο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει εργαστήριο χειροτεχνίας, αφήγηση παραμυθιού αλλά και μια χριστουγεννιάτικη παιδική χορωδία.

-Οσοι θέλουν να συνδυάσουν την τέχνη με το θέατρο στο μουσείο μπορούν να παρακολουθήσουν την παράσταση «Μια μικρή ιστορία για έναν μεγάλο ζωγράφο» (για παιδιά 5+) με θέμα τη ζωή του Πάμπλο Πικάσο από την ομάδα seveneleven (κάθε Κυριακή και επιπλέον στις 24, 27, 28 και 29/12 και 02, 03 και 04/01).

-Τα Χριστούγεννα βέβαια προσφέρουν και μια ιδανική αφορμή για να δει κανείς κλασικά παραμύθια και ιστορίες που λατρεύουν τα παιδιά. Οπως την «Οδύσσεια» (ως τις 29/12) στο θέατρο Ολύμπια (Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας) σε σκηνοθεσία και χορογραφία Σοφίας Σπυράτου με Ομηρο τον Στέλιο Μάινα και Οδυσσέα τον Γιώργο Χριστοδούλου, τις «Χίλιες και μία ιστορίες» (5+), μια διασκευή του δημοφιλούς παραμυθιού από τον Μάικ Κένι που παρουσιάζεται στο Μικρό Εθνικό σε σκηνοθεσία Βάσιας Ατταριάν και Μυρτώς Μακρίδη (ως τις 12/4), ή «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά» (ως τις 12/1) στο θέατρο Αλίκη, μια διασκευή του παραμυθιού του Αντερσεν από τον Παρασκευά Καρασούλο και τον Νίκανδρο Σαββίδη, με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη.

-Φυσικά για τις πολύ μικρές ηλικίες υπάρχουν οι αμιγώς παιδικές ταινίες που διανέμονται την περίοδο των γιορτών. Το «Ψυχρά και ανάποδα 2» έχει ήδη σημειώσει τεράστια επιτυχία, ενώ στα κινούμενα σχέδια της περιόδου θα βρούμε επίσης το «Playmobil: Η ταινία» (19/12) και τους «Μετα-μορφωμένους πράκτορες» (26/12). Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου διανέμεται στις αίθουσες η «συνέχεια» της κωμωδίας φαντασίας «Jumanji», το «Jumanji: Η επόμενη πίστα» με πρωταγωνιστή τον Ντουέιν Τζόνσον.